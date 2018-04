Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! V četrtek, zadnji trgovalni dan marca in tudi prvega trimesečja, so se vodilni delniški indeksi v New Yorku zvišali za več kot odstotek, a mesec je bil vseeno negativen, saj so Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq nazadovali za okrog tri odstotke. Širši indeks S&P 500 je trenutno okrog osem odstotkov pod rekordno vrednostjo. Foto: Reuters BMW je lani obdržal naziv najbolj dobičkonosnega avtomobilskega proizvajalca na svetu. Iz vsakih 100 evrov prihodka je namreč ustvaril 10 evrov dobička iz poslovanja, kaže poročilo raziskovalne družbe Ernst & Young (E&Y). Na drugem mestu je bil Suzuki z 9,8-odstotno dobičkonosnostjo, Daimler je z 8,9 odstotka zdrsnil na tretje mesto. BMW-jeve delnice, ki so bile pred tremi leti vredne že več kot 120 evrov, so se v četrtek podražile za tri odstotke, na 88,15 evra. Foto: Reuters Renault in Nissan, ki sta že od leta 1999 tesno lastniško prepletena, naj bi se dogovarjala o dokončni združitvi. Renault (delnice so se v četrtek podražile za več kot pet odstotkov) ima trenutno nekaj več kot 43-odstotni delež Nissana, Nissan pa ima skoraj 15 odstotkov Renaulta. Foto: Reuters Dodaj v

Rekordni četrtletni padec bitcoina: cena se je prepolovila

Objave visokih dobičkov bi lahko spet prinesle optimizem

1. april 2018 ob 06:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Prvo četrtletje leta 2018 je pokazalo, kako nepredvidljivi so lahko finančni trgi in kako naivni so bili tisti, ki so decembra brez kančka zdrave presoje velikopotezno kupovali kriptovalute.

Ker je bila na veliki petek večina borz zaprtih, se je že v četrtek končalo prvo četrtletje, ki je precej premešalo karte. Januarja so delnice še močno pridobivale, potem pa je kar naenkrat strah pred inflacijo indekse poslal deset odstotkov nižje in s tem v območje popravka. Marca so se pridružili še strahovi pred trgovinsko vojno in pred večjo regulacijo družabnih omrežij, potem ko je Facebook zakuhal afero z domnevno zlorabo osebnih podatkov. Če je bil januarja, ko so borze še postavljale rekorde, predvsem prisoten strah, da bi vlagatelji zamudili rast (pojav, znan po kratici FOM - fear of missing out), je zdaj opazen strah, da bi bili vlagatelji na napačni strani trga. Volatilnost se je močno povečala, indeksi skačejo v eno in drugo smer, letos je indeks S&P 500 že 23-krat vsaj za odstotek spremenil svojo vrednost, v celotnem lanskem letu se je to zgodilo le osemkrat. Povprečje po letu 1945 je 50.

Četrtletni dobički bi lahko pregnali črne oblake

Vlagatelji na Wall Streetu so se morali v obdobju med 1. januarjem in 31. marcem prvič po devetih zaporednih pozitivnih četrtletjih sprijazniti z izgubo. Dow Jones se je v treh mesecih znižal za 2,3 odstotka, S&P 500 pa za 1,2 odstotka. Rast je nadaljevala tehnološka borza Nasdaq, saj je istoimenski indeks porasel za 2,3 odstotka. V naslednjih dneh bi lahko trge pomirile objave četrtletnih poslovnih rezultatov. Pričakovanja so visoka, saj naj bi dobički ameriških korporacij v prvem letošnjem četrtletju na račun ugodnejše davčne zakonodaje (davek na dobiček podjetij se je s 35 znižal na 21 odstotkov) poskočili, kot niso že sedem let, in sicer kar za 18,5 odstotka v primerjavi z istim lanskim obdobjem. Na začetku leta so analitiki pričakovali, da bodo dobički v prvih treh mesecih porasli "le" za 12,2 odstotka. Po zadnjih pocenitvah se z delnicami, vključenimi v indeks S&P 500, trenutno trguje pri 16,5-kratniku pričakovanega dobička, kar je precej pod 18,9-kratnikom s sredine decembra.

Dow Jones (ZDA) 24.103 točk Nasdaq (ZDA) 7.063 DAX30 (Frankfurt) 12.096 Nikkei (Tokio) 21.454 10-letne am. obvezn. donos: 2,74 % 10-letne slov. obvezn. donos: 0,984 % EUR/USD 1,232 EUR/CHF 1,1746 bitcoin 7.000 USD nafta brent 70,26 USD zlato 1.325 USD euribor (6-mesečni) -0,271 %

.

Pri Goldmanu oklestili oceno o prodaji iPhonov

Med posameznimi delnicami omenimo Tesline in Applove. Tesline delnice so v četrtek precej okrevale, a so pri 266 dolarjih teden še vedno končale 12 odstotkov nižje, kot so ga začele. Gre za njihov največji enotedenski padec po juliju. Pri družbi Nomura Securities, kjer so med vsemi analitiki, ki ocenjujejo Tesline delnice, najbolj optimistični, so oklestili ciljno vrednost delnic s 500 na 420 dolarjev. Že na začetku tedna je Moody's znižal posojilno oceno proizvajalca električnih avtomobilov, ki bo bo verjetno moral v tri milijarde dolarjev "težko" kapitalizacijo, da bo lahko financiral svoje poslovanje. V naslednjem tednu bodo sicer iz Tesle sporočili, koliko vozil so proizvedli v prvem letošnjem četrtletju. Analitiki pri Goldman Sachsu pa so se pridružili številnim, ki so znižali oceno o prodaji iPhonov. V prvem četrtletju leta 2018 naj bi Apple po mnenju Goldmana prodal 53 milijonov iPhonov, v drugem četrtletju pa 40,3 milijona. Prejšnja ocena je znašala 54,7 oziroma 43,5 milijona. Letos so Tesline delnice izgubile skoraj 15 odstotkov, Applove pa so za manj kot odstotek "pod gladino".



Bitcoin zadnji teden padel še za 20 odstotkov

Kriptovalute so zadnji teden doživele nov udarec in trenutno je najbolje upoštevati staro borzno pravilo, da je nespametno loviti nož, ki pada. Medvedji trg je namreč v polnem zagonu, svežih novic o poostreni regulaciji vse več, vsak mini odboj pa se obrne v še večji padec. Bitcoin je v petek zdrsnil vse do 6.600 dolarjev, s čimer je bil na tedenski ravni za 20 odstotkov v minusu, a se včeraj vendarle malce pobral in se povzpel nad 7.000 dolarjev. Še vedno je največ nakupov bitcoina (več kot polovica) opravljenih z japonskimi jeni, sledi dolar z manj kot četrtinskim deležem. V prvem letošnjem četrtletju je bitcoin izgubil skoraj polovico vrednosti, saj se je 31. decembra z njim trgovalo pri skoraj 14 tisoč dolarjih. Še bolj se lahko za glavo držijo tisti, ki so na trg vstopili ob vrhuncu kriptomanije, ko je bila cena bitcoina skoraj 20 tisoč dolarjev. Kakor koli, gre za največji četrtletni padec bitcoina do zdaj. Prejšnji neslavni rekord je bil 38-odstotni padec v prvem četrtletju 2014. Mimogrede, največja rast v enem četrtletju je bitcoinu uspela v prvem četrtletju 2013, ko je poskočil za skoraj 600 odstotkov.

Tomaž Okorn