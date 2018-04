Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Metka Krašovec (1941-2018). Foto: BoBo Metko Krašovec je vedno zanimala lepota kot nekaj, s čimer bi lahko operirala, ne da bi jo to odvedlo v sladkobnost ali kič. Foto: Glasbena šola Kamnik Dodaj v

Poslovila se je Metka Krašovec, eno ključnih imen slovenskega slikarstva

Akademska slikarka je umrla v 77. letu starosti

24. april 2018 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Slika je misterij, vsaka velika umetnina je misterij - ne slišim vseh slik, nekatere pa resnično zvenijo," je v intervjuju ob podelitvi Prešernove nagrade svoje dojemanje slik opisala akademska slikarka Metka Krašovec.

Metka Krašovec, ki velja za eno najbolj ustvarjalnih in cenjenih slovenskih slikarskih imen, se je rodila leta 1941 v Ljubljani. Po končani klasični gimnaziji se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1964. Štiri leta kasneje je magistrirala na oddelku za slikarstvo pri profesorju Gabrielu Stupici, leta 1970 pa še na oddelku za grafiko pri profesorju Riku Debenjaku.

Nadaljnje izpopolnjevanje je končala v tujini - na Ohio University opravila specializacijo za grafiko in potem še na londonskem Royal College of Art.

Kot umetnico jo je vedno zanimala lepota, in sicer kot nekaj, s čimer je lahko operirala, ne da bi jo to odvedlo v sladkobnost ali kič. In to zanimanje ni nikoli minilo, še zlasti zato, ker je lepota danes izrinjena v banalnost. Kot je dejala, je lepota na tem ostrem robu med tem, da je lepota in da pade v banalen kič, se ji je zdel velik izziv za slikarja.

Slikarstvo Metke Krašovec se je skozi čas spreminjalo - od v rdečih tonih razžarjenih sakralnih zunanjščin in interierjev do velikih glav med cipresami zračnega Sredozemlja, od krajin do akvarelov poznih let, ki so izhajali bodisi iz izčrpanosti predhodne faze, iz sveže zaljubljenosti ali pa izgube oziroma rane. Prehajanje v vsakič nove faze je razumela kot znak, da se umetnik razvija. Torej da išče in da se čudi, kar pa je tudi jedro njenega slikarstva.

Leta 1977 je začela na ljubljanski akademiji poučevati slikarstvo in risanje ter je tako več kot tri desetletja opravljala tudi pedagoški poklic. Znano je, da je kot profesorica na akademiji svoje študente vselej spodbujala, naj ne posnemajo – in tako je ob tem vodilu doštudiralo kar precej ključnih sodobnih slikarskih imen. "Bilo je lepo, ampak trajalo je 31 let. Nato pride čas, da začne človek poučevati sebe," je dejala ob upokojitvi v letu 2008.

V zadnjih letih se je posvečala predvsem delom na papirju, ob tem je še vedno slikala. Vstopala je tudi v dialog s poezijo; s svojimi risbami in akvareli je dopolnjevala verze pesnikov, kot je Emily Dickinson (v umetniški knjigi Nox portentis gravida) ali pa poezija Cirila Zlobca (pesniška zbirka Ljubezen - čudež duše). Natanko pred letom dni pa je pri Mladinski knjigi izšla knjiga pesmi njenega nekdanjega moža Tomaža Šalamuna, naslovljena Šepetanja. Za izbor pesmi je poskrbela Krašovčeva, ki je knjigo tudi likovno opremila.

Krašovčeva je lani prejela Prešernovo nagrado za življenjsko delo. "Je neusahljivo ustvarjalna umetnica, najpomembnejša slovenska sodobna umetnica, ki ji je slovenska likovna kritika namenila zgodovinsko mesto takoj za Ivano Kobilco," so takrat med drugim zapisali v utemeljitvi nagrade. Že prej pa je prejela tudi nagrado Prešernovega sklada in Sterija Award for Set Design.

P. G.