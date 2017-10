28. Liffe z atraktivno geografsko in tematsko pisano ponudbo

Festival bo odprl film Pokliči me po svojem imenu

17. oktober 2017 ob 16:37

Med 8. in 19. novembrom se vrača Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe. Skupaj bodo prikazali 97 celovečercev in 17 kratkih filmov, v tekmovalnem programu pa se bo pomerilo 11 filmov.

Obiskovalci 28. Liffa bodo letos v programu videli veliko novega, pa tudi starega. Po navadi v tekmovalnem programu Perspektive prikažejo po deset filmov, letos pa je programski direktor festivala Simon Popek vanj umestil enega več, ker "ni imel srca, da bi ga izločil". "Menim, da gre za zelo zanimivo, atraktivno ter geografsko in tematsko raznoliko ponudbo," je pojasnil.

Za vodomca, nagrado režiserju najboljšega filma, se bo potegovala slovenska manjšinska koprodukcija Moški ne jočejo, prvenec v Sarajevu rojenega režiserja Alena Drljevića, v katerem igrata Primož Petkovšek in Sebastian Cavazza. Popek je dejal, da je v program umestil tudi enega najbolj hvaljenih neodvisnih filmov leta, zgodbo o delavskih migracijah v Južni Ameriki, Arabija v režiji Joaa Dumansa in Affonsa Uchoe ter prvenec hvaljenega videoesejista, Američana korejskega rodu Kogonade z naslovom Columbus.

Programskega direktorja je nasmejala nizozemska črna komedija Fino se imamo v režiji Daana Bakkerja, po skoraj desetletju se za vodomca ponovno poteguje vzhodnoazijski film, in sicer Konec poletja v režiji Zhanga Daleija, kot glavna protagonistka pa se na festival v filmu Rekvijem za gospo J. v režiji Bojana Vuletića vrača lanska dobitnica vodomca Mirjana Karanović.

Najbolj pričakovani filmi leta

V Predpremierah bodo ponovno prikazali najbolj pričakovane filme letošnjega leta. Med njimi je tudi uvodni Pokliči me po svojem imenu italijanskega režiserja Luce Guadagnina, ki opisuje ljubezensko zgodbo med fantoma na idiličnem italijanskem podeželju.

Med predpremierami so kar trije slovenski celovečerci. Gre za zmagovalca 20. Festivala slovenskega filma, dokumentarec Družina v režiji Roka Bička, najnovejši, zelo ljudski film s štajersko tematiko Slovenija, Avstralija in jutri cel svet v režiji Marka Naberšnika, Popek pa je še posebej izpostavil Ivana v režiji Janeza Burgerja, ki se mu zdi "eden najboljših, če ne celo najboljši slovenski film od osamosvojitve". Na letošnjem portoroškem festivalu je Ivan pobral največ vesen, med drugim za najboljši celovečerec in scenarij, igralka Maruša Majer pa je prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo.

Predpremiere prinašajo še filme Pokvarjeno predmestje v režiji Georgea Clooneyja, Brez ljubezni režiserja Andreja Zvjaginceva, Obupana v režiji Fatiha Akina, Srečen konec v režiji Michaela Hanekeja, Thelma režiserja Joachima Trierja ter Žarek v srcu režiserke Claire Denis.

Kralji in kraljice

Sekcija Kralji in kraljice med drugimi vključuje sklepni film 28. Liffa z naslovom Zabava v režiji Sally Potter, ki se ponaša z izjemno igralsko zasedbo. Film se začne kot komedija, konča pa tragično. V Panorami svetovnega filma bodo po lanskem mrku kar štirje filmi iz ruskega konca, med njimi Aritmija v režiji Borisa Hlebnikova in Bližina režiserja Kantemira Balagova, zanimiv pa je Manifest v režiji Juliana Rosefeldta, v katerem v več vlogah blesti Cate Blanchett.

Ekstravaganca

V Ekstravaganci so letos zgolj štirje filmi, ker Popek meni, da bo marsikdo ekstravaganco našel tudi v filmih, uvrščenih v retrospektivo Novi francoski krimič, ob kateri so pripravili še retrospektivo v čast klasičnim francoskim kriminalkam. Popek je izpostavil tudi retrospektivo, posvečeno "čudežnemu letu" 1967 jugoslovanskega filma, ko so serijsko nastajali mojstrski filmi. V programu bosta slovenski klasiki Grajski biki v režiji Jožeta Pogačnika ter Na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča.

Tekmovalni program kratkih filmov

Poseben tekmovalni program Evropa na kratko bo ponovno namenjen kratkim filmom. Mednarodni izbor 16 kratkometražcev v tekmi za nagrado so pripravili v društvu Kraken, med njimi pa je tudi slovenska koprodukcija V modrino v režiji Antonete Alamat Kusijanović. Ob koncu festivala bodo podelili še nagrado občinstva ter nagrado svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev FIPRESCI.

Tudi letos na Liffu ne bodo manjkali pester spored za otroke in razne delavnice za mlade, svojega favorita med izbranimi filmi pa bo razglasila mladinska žirija Kinotripa. Spremljevalni program bo med drugim vključeval strokovni seminar Kako brati in oceniti filmski scenarij ter posvet Vrnitev v prihodnost, v sodelovanju z glavnim festivalskih sponzorjem Telekomom pa so ponovno zagnali akcijo 360-stopinjski filmi.

