Cezarji: Ona najboljši film, Isabelle Huppert prva med igralkami

Za režijo nagrajen Xavier Dolan

25. februar 2017 ob 10:58

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Veliki naslov 42. podelitve cezarjev je postal film Ona (Elle); triler o maščevanju posiljene ženske je prejel priznanje za najboljši film, igralka Isabelle Huppert pa je po številnih pohvalnih kritikah pričakovano prepričala tudi Francosko filmsko akademijo, ki jo je s francoskim ekvivalentom oskarja nagradila za glavno žensko vlogo.

Francoska veteranka, ki jo jutri čaka še podelitev najprestižnejših ameriških filmskih nagrad (igralka, ki je sicer lani blestela tudi v filmu Prihodnost, je tudi za oskarja nominirana za vlogo v filmu Ona) se je ob prevzemu cezarja zahvalila režiserju filma Paulu Verhoevenu, ker je film postavil tako inteligentno, drzno, zlonamerno. Kot je povedala, ni v njem, v primerjavi s svojimi drugimi filmi, igrala nič bolje ali slabše, se ji pa zdi, da je bil ta film bolje opažen.

Verhoevnu je kipec za režijo speljal kanadski čudežni deček Xavier Dolan, ki je nagrajen za svoj najnovejši film Samo konec sveta (It’s Only the End of the World). Filmu, ki ga lahko trenutno ujamete na sporedu ljubljanskega Kinodvora, je šel tudi cezar za glavno moško vlogo, ki jo je odnesel Gaspard Ulliel. Film, v katerem se je Dolan lotil kompleksnih družinskih odnosov, je nagrajen tudi za montažo.

V kategoriji ženske stranske vloge je slavila Deborah Lukumuena za igro v prvencu režiserke Houde Benyamina Divines, cezarja za najboljšo moško stransko vlogo pa je prejel James Thierree za film Chocolat v režiji Roschdyja Zema. Kot je bilo znano že pred podelitvijo, so častnega cezarja letos namenili ameriškemu igralcu Georgeu Clooneyju.

Za najboljši tujejezični film so izbrali Jaz, Daniel Blake, portret posameznikovega boja proti basurdnemu sistemu podeljevanja socialnih podpor, za katerega je Ken Loach lani prejel vansko zlato palmo. Najboljši animirani film je Bučko (My Life as a Zucchini), prav tako eden od nominirancev za oskarja.

Protesti proti Polanskem in odstop režiserja

O 42. Podelitvi cezarjev se je časopisje razpisalo že pred mesecem dni zaradi protestov, ki je sledil izboru predsednika slovesnosti. Francoska filmska akademija je častno mesto letos zaupala režiserju Romanu Polanskem, čemur je nasprotovala nasprotovala francoska ministrica Laurence Rossignol, pa tudi feministično združenje Drznite si feminizem (Osez le feminisme) zaradi režiserjevega spolnega odnosa z mladoletnico. Po nasprotovanjih in pozivih k bojkotu je Polanski odstopil z mesta predsednika.

