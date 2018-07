Kdo bo zastopal Slovenijo na sarajevskem festivalu?

Slovenski filmi, ki potujejo na največji festival v regiji

18. julij 2018 ob 13:56

Sarajevo - MMC RTV SLO

V Sarajevu že pospešeno potekajo priprave na filmski festival, ki po prve goste in projekcije pozdravil 10. avgusta. V 18 programskih sklopih bodo prikazali tudi nekaj slovenskih filmov: v tekmovalni dokumentarni program se je uvrstil film Fundamenti, v otroški program Gajin svet, v bosansko-hercegovski program pa še Dober dan za delo, Rudar in Fountain.

Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra, bo 22-minutni dokumentarni film Fundamenti v Sarajevu 14. avgusta doživel svetovno premiero. Režiser Peter Cerovšek skozi kuhinjsko okno leto dni spremlja gradnjo luksuznega hotela. V posneti material se nehote prikradejo drobci razpada njegove zveze, ki zamajejo temelje filma. Producent filma je Društvo za kulturne in raziskovalne dejavnosti Enabanda.

V otroškem programu TeenArena, ki je pomemben segment festivala in ima izkušeno festivalsko otroško občinstvo, bo svojo premiero doživel nov otroško-mladinski film Gajin svet režiserja Petra Bratuše. Na sporedu bo 15. avgusta.

Gajin svet je sodobna in dinamična družinska romantična komedija z elementi kriminalke. Spremlja 11-letno Gajo, ki skupaj z očetom in sestro Teo zaživi v sveže razdrti družini, ki se poskuša spet postaviti na noge. Zgodba je začinjena z aktualno tematiko – nevarnostjo svetovnega spleta. V svet spletnih nevarnosti zaradi najstniške naivnosti zabrede Gajina starejša sestra Tea. Za Gajo in Teo skrbi njun oče, zdravnik, ki ostane brez žene, saj se ta pridruži Zdravnikom brez meja v Liberiji.

V filmu igrajo Tara Milharčič, Neža Smolinsky, Anže Gorenc, Sebastian Cavazza, Ajda Smrekar, Primož Pirnat, Lotos Vincenc Šparovec, Nataša Barbara Gračner, Jana Zupančič, Judita Zidar, Boris Ostan, Manca Dorrer, Katja Ogrin, Miha Brajnik, Štefan Kušar, Jernej Tozon, Gitica Jakopin, Žak Župan Galunič, Erik Fevžer Maksimovič, Jan Gaberšek in Nejc Lukežič.

Po Sarajevu v Portorož na FSF

Film je nastal v koprodukciji Feline Films in RTV Slovenija s finančno podporo SFC. Scenarij zanj sta napisala Špela Oblak Levičnik in Peter Bratuša, ki je film tudi režiral. Film bo slovensko premiero doživel v sklopu projekta Naši filmi doma, in sicer 18. septembra v Cankarjevem domu. Pred tem si ga bo slovensko občinstvo lahko ogledalo na 21. Festivalu slovenskega filma.

Po Nahrani me z besedami se vrača Martin Turk

V bosansko-hercegovski program so se uvrstili trije slovenski filmi. Dober dan za delo režiserja Martina Turka bo imel na festivalu svetovno premiero. Celovečerni igrani film je družbena drama, ki temelji na likih in spremlja Armina, navadnega človeka. Ta poskuša najti svoj prostor v življenju, njegova zgodba pa govori o tem, kako je razvrednotenje človeške integritete ena izmed najbolj bolečih posledic krize. Film je bil posnet v okviru projekta Sarajevo mesto filma in je koprodukcija držav Bosne in Hercegovine, Turčije in Slovenije.

Drugi film v tem programu je Rudar scenaristke in režiserke Hanne Slak, tretji pa kratki igrani film Fountain scenarista in režiserja Gorana Vojnovića, ki se navezuje na Duchampovo znamenito delo Fontana. Skupno bo v tem programu prikazanih 76 filmov, od tega jih bo 21 imelo svetovne, 13 pa mednarodne premiere.

Filmi, ki še niso dokončani, a obetajo

Na koprodukcijski tržnici Cinelink se bodo predstavili Orkester režiserja Matevža Luzarja, producentka filma je Petra Vidmar iz produkcijske hiše Gustaf Film, in Praznik dela scenarista in režiserja Pjera Žalica, kjer je slovenski koproducent Staragara. Ta je koproducent tudi pri hrvaško-slovenskem projektu Varno mesto (Safe Place) scenarista in režiserja Juraja Lerotića.

V sklopu CineLink line-up, ki se osredotoča na režiserje s prvim ali drugim projektom iz jugovzhodne Evrope, pa se bo predstavil koprodukcijski projekt Fiume o morte! scenarista in režiserja Igorja Bezinovića. Gre za francosko-hrvaško-slovensko koprodukcijo, slovenska koproducentka je Marina Gumzi iz produkcijske hiše Nosorogi, so še navedli pri SFC-ju.

Žiriji, ki bo odločala o najboljšem igranem celovečercu v tekmovalnem programu sarajevskega filmskega festivala, bo letos predsedoval iranski režiser in scenarist Asghar Farhadi, otvoritveni film festivala pa bo Hladna vojna poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega.

A. J.