Polanski bi rad samo, da bi "bil primer že enkrat zaključen"

Režiserjev odvetnik predstavil svoje argumente pred sodiščem

21. marec 2017 ob 13:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kultni režiser - in morda najslavnejši ubežnik pred roko pravice - Roman Polanski bo najkasneje v treh mesecih izvedel, ali bo sodišče pripravljeno zapreti štirideset let star primer posilstva, ki ga je obtožen, ne da bi moral odslužiti še kaj zaporne kazni.

Losangeleški višji sodnik Scott Gordon je včeraj prisluhnil obrambi in tožilstvu v primeru Polanski iz leta 1977; napovedal je, da si bo za razsodbo vzel do devetdeset dni za premislek.

Režiserjev odvetnik Harland Braun argumentira, da je Polanski svoj čas za zapahi že odsedel leta 1977. Še preden je bil spoznan za krivega posilstva 13-letnega dekleta, je 42 dni preživel na opazovanju v psihiatrični bolnišnici. Če se bo sodnik strinjal, da dodaten odvzem prostosti ni več potreben, bo režiser Rosemaryjinega otroka nemudoma priletel na izrek kazni v ZDA, obljublja obramba.

Bal se je "nepravične" kazni

Škandal okrog poljsko-ameriškega mojstra Romana Polanskega je seveda cause célèbre že zadnjih 40 let. Takoj, ko je bil spoznan za krivega, je Polanski plačal varščino in pobegnil iz Združenih držav. Po lastnih besedah se je bal, da tožilstvo ne bi sprejelo nobenega dogovora in bi ga "udarilo" z neracionalno dolgo zaporno kaznijo samo zato, da ne bi vzbujalo vtisa, da se lahko zvezdniki izmažejo iz vsake godlje.

"Ve, kaj mu je bilo obljubljeno pred izrekom kazni. Ve, da je odslužil svoj čas. Ne poskuša se pogajati," je Braun izjavil na ponedeljkovem zaslišanju.

Je upravičen do kakih obljub pred vrnitvijo v ZDA?

"Gospod Polanski je star 83 let in bi rad dosegel poravnavo, rad bi, da bi bilo tega konec. Za zločin, ki ga je zagrešil, ni opravičila. Tega ni nikoli skušal zanikati," je poudaril Braun.

Losangeleško tožilstvo vse skupaj interpretira malo drugače. Opozarjajo, da Polanski zahteva posebne privilegije - čas za pogajanja o tem, kakšna in kako visoka bo njegova kazen, bo šele po tem, ko se vrne v ZDA.

"Primer je star 40 let zato, ker je obtoženi pobegnil. Ne samo, da je pobegnil, upiral se je tudi vsem poskusom, da bi ga privedli nazaj. Preprosto ne verjamemo, da je v javnem interesu, da bi bogatega zvezdnika obravnavali drugače kot katerega koli drugega ubežnika," je izjavila namestnica okrožnega tožilca Michele Hanisee.

Na podlagi ameriškega naloga je bil Polanski v zadnjem desetletju aretiran dvakrat, v Švici in na Poljskem, a ga nobena od omenjenih držav ni hotela izročiti.

A. J.