Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V zadnjih letih se je ideja kina na prostem razšrila v številne kraje po Sloveniji. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poletje je čas za filmske projekcije pod milim nebom

Od Idrije do Velenja

27. junij 2017 ob 12:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Več članov Art kino mreže Slovenije se je tudi letos odločilo za prikazovanje poletnih projekcij na prostem.

Tako si bo filme na prostem mogoče ogledati v kar 16 slovenskih krajih: na Črnem Vrhu, v Divači, Domžalah, Idriji, Izoli, Kobaridu, Krškem, Ljubljani, na Ptuju, v Radovljici, Sežani, Škofji Loki, Tolminu, Trbovljah, Velenju in na Vrhniki.

Pod brezami, na dvorišču, na gradu ...

V Ljubljani in v Tolminu so se projekcije na prostem začele že minuli teden na Kinodvorovem Kinodvorišču in v tolminskem Kinu pod brezami. V Radovljici je letni kino začel obratovati minuli petek, ta petek pa se začenja ptujski Kino brez stropa. Objavljeni so že programi Počitniškega kina v Idriji, vrhniškega Kina v bazenu ter Poletnega kina na Krasu, ki bo potekal v Sežani in Divači.

Štiri platna v Ljubljani

V prestolnici se bodo pod okriljem Kinodvora projekcije na prostem zvrstile na kar štirih različnih lokacijah: Kinodvorišče bo obratovalo v atriju Slovenskih železnic, Film pod zvezdami bo ponovno zaživel na Ljubljanskem gradu, letni kino pa bo postavljen tudi na Kongresnem trgu ter na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog pod imenom Film na ulici, so sporočili iz Art kina mreže Slovenije.

Poleti je ljudi težje zvabiti v dvorano

V Art kino mreži Slovenije je zbranih 24 filmskih prikazovalcev z vseh koncev Slovenije. Eno glavnih poslanstev združenja prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma je širjenje filmskih obzorij. Da bi kakovostne filme še bolj približali občinstvu, se mnogi člani Art kino mreže Slovenije odločijo za organizacijo poletnih projekcij na prostem, so še zapisali v Art kino mreži.

A. J.