Poseben oskar za Iñárritujev prelomni vpogled v težko pot beguncev

Nagrado bo prejel 11. novembra

29. oktober 2017 ob 12:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška filmska akademija bo letos podelila oskarja za izjemne dosežke, ki ga je nazadnje izročila pred več kot dvajsetimi leti. Posebno priznanje namenjajo mehiškemu režiserju Alejandru Gonzálezu Iñárrituju za njegovo odmevno VR-instalacijo Meso in pesek.

Kot so zapisali na Akademiji, z nagrado prepoznavajo "vizionarsko in silovito izkušnjo pripovedovanja". Šest minut in pol dolgo virtualno doživetje, s katerim želi režiser gledalcu približati izkušnjo mehiških in srednjeameriških beguncev na težki poti v ZDA, so najprej predstavili na letošnjem Cannesu, pozneje tudi na filmskem festivalu v Benetkah, trenutno pa je instalacijo mogoče doživeti v Los Angelesu, Milanu in Ciudadu de Mexico.



Predsednik akademije John Bailey je o projektu dejal, da sta Iñárritu in direktor fotografije Emmanuel Lubezki z njim "odprla nova vrata filmske percepcije". Iñárritujeva multimedijska umetniška in filmska izkušnja je "globoko čustvena in fizično hipnotična pustolovščina v svet beguncev, na njihovi poti skozi puščavo, osvetljeni svetlobo prvega svita", njegove besede še povzema BBC. S tem kreativnim prebojem, ki izhaja iz virtualne resničnosti, nadaljuje, nas v jedru poveže s perečo politično in družbeno stvarnostjo ob ameriško-mehiški meji.

Na poti z resničnimi ljudmi

Gledalci virtualne instalacije Meso in pesek s podnaslovom Virtualno prisotni, fizično nevidni se znajdejo sredi puščave, kjer se obdani z drugimi begunci čez puščavo prebijajo proti ZDA. "Med ustvarjanjem projekta sem se imel privilegij srečati in pogovarjati z mnogo mehiškimi in srednjeameriškimi priseljenci in begunci. Nekaj izmed njih sem povabil k sodelovanju pri projektu, zato da njihova osebna popotovanja ne bi bila zgolj statistika za nas, druge, ampak bi bila videna, občutena, slišana in izkušena še pri drugih. Tukaj ni nobenih igralcev. To so resnične zgodbe, ki so jih podoživeli ljudje, ki so jih zares izkusili," je pred časom projektu dejal režiser.

Impresivna filmska instalacija, ki dozdajšnje pojmovanje VR-filma nadgradi z razstavo resničnih usod in predmetov nastopajočih, je v bistvu prvi tovrstni projekt tako zvenečega režiserskega imena. Iñárritu je ob pripravi projekta prisluhnil zgodbam številnih beguncev. "Njihove zgodbe so me preganjale," je še dejal režiser o pripovedih, ki so jih z njim med pripravo na projekt delili prebežniki.

Oskarja za izjemne dosežke so nazadnje podelili leta 1996 za Svet igrač. Iñárritu, ki je v zadnjih letih ameriško filmsko akademijo navdušil najprej z Birdmanom, leto pozneje pa še s Povratnikom, pravi, da si želi, da bi gledalec z njegovo VR-instalacijo šele doživel neposredno izkušnjo hoje z begunci, "kot bi bili v njihovih čevljih, koži in srcih".

Oskarja za izjemne dosežke bodo režiserju in Lubezkemu izročili 11. novembra v Hollywoodu na 9. podelitvi častnih nagrad.

M. K.