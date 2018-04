Premiera filma Moški ne jočejo v družbi njegovih ustvarjalcev

Alen Drljević se je rodil leta 1968 v Sarajevu, kjer je študiral režijo na Akademiji scenskih umetnosti. Za diplomski film Prva plata (2005) je prejel nagrado UIP na sarajevskem filmskem festivalu, nominacijo za nagrado Evropske filmske akademije in nagrado za najboljši kratki film v Motovunu. Njegov dokumentarec Karneval (2007) se je uvrstil v uradni program amsterdamskega festivala IDFA, v Trstu pa je osvojil nagrado občinstva. Kot asistent režije je Drljević med drugim sodeloval pri filmih Grbavica Jasmile Žbanić (zlati medved v Berlinu) in Gori (Gori vatra) Pjera Žalice, so zapisali na strani Kinodvora. Foto: EPA