V Nemčiji mednarodna premiera Knifičevega Vztrajanja

Film je na FSF-ju prejel tri vesne

16. november 2017 ob 19:36

Mannheim - MMC RTV SLO

Na 66. filmskem festivalu Mannheim-Heidelberg bo drevi mednarodno premiero doživel drugi celovečerni film Mihe Knifica Vztrajanje, liričen filmski kolaž 20 življenjskih zgodb.

Kratke zgodbe posameznikov, v katerih se razkriva vsa globina čustvovanja, so samostojne, a kljub vtisu nepovezanosti tvorijo večjo zgodbo. Vztrajanje je poetično potovanje po kolektivnem spominu človeštva in išče odgovor na vprašanje, kdo smo, od kod prihajamo in kam gremo. Vsaka posamezna zgodba odslikava misli, cilje, strahove in želje svojega junaka ter jih skuša ubesediti skozi notranje monologe, redkobesedna izpraševanja o samem sebi, skozi spomine in izpovedi. Liki v filmu si ne delijo kraja ali časa dogajanja, ne vedo drug za drugega in nikoli ne bodo. Povezuje jih le njihova volja po preživetju takrat, ko je življenje najtežje.

Film, v katerem igrajo Štefka Drolc, Brane Brane Grubar, Katarina Čas, Aliash Tepina, Demeter Bitenc, Ivanka Mežan, Bine Matoh, Matevž Biber, Omaki Yuya, Ivica Knez in Huong Lu Q, je prejel že več nagrad. Lani je na festivalu v Karlovih Varih prejel nagrado sklada Eurimages, ki jo podeljujejo najbolj obetajočemu filmskemu projektu, na letošnjem Festivalu slovenskega filma pa je prejel vesno za najbolj izvirni avtorski prispevek (eksperimentalno AV delo), Ivanka Mežan in Brane Grubar pa sta se razveselila vesen za stransko žensko in moško vlogo. Film je bil tudi eden od petih, ki jih je Slovenski filmski center maja predstavila na filmski tržnici v Cannesu.

Film prihaja v slovenske kinematografe v prvi polovici prihodnjega leta.

Vztrajanje: Celovečerec Mihe Knifica, ki brez dialogov pove svojo zgodbo o človeku from Dnevnik Video on Vimeo.

K. T.