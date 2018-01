Vojna satira Kavelj 22 je Clooneyja po mnogo letih vnovič zvabila v svet serij

Od zdaj za zmeraj ujet v svetu serij?

15. januar 2018 ob 14:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Georgea Clooneyja je bilo mogoče nazadnje v kakšni redni vlogi v televizijski seriji videti v Urgenci v začetku leta 1999, v kateri je od leta 1994 upodabljal zdravnika Douga Rossa.

Kmalu bo ta "serijski post" prekinjen, saj je ameriški ponudnik vsebin na zahtevo Hulu najavil snemanje serije Kavelj 22 (Catch-22), ki jo bodo posneli po istoimenskem kultnem romanu Josepha Hellerja iz leta 1961. Knjiga velja za eno najžlahtnejših vojnih satir in je kljub neodobravanju kritiške srenje ob izidu pristala med literarnimi klasikami preteklega stoletja.

Brezizhodno birokratsko določilo

Zgodba je postavljena v čas druge svetovne vojne, natančneje v leto 1944. Pilot bombnika B-52, stotnik John Yossarian, se s svojo 256. eskadriljo nahaja na majhnem otoku v Sredozemlju. Vojna vihra načne moralo vseh, tudi Yossarian ni imun. Posledično je pripravljen storiti vse v izogib novim soočenjem z grozotami vojne in tragičnimi smrtmi svojih kolegov. Pri tem ga ves čas ovira birokracija.

Izraz kavelj 22, sicer vojaško pravilo iz Hellerjeve knjige, ki je sčasoma postal celo del vsakdanje angleščine, pomeni situacijo, iz katere ni izhoda zaradi logične zanke. Po logiki tega birokratskega določila je vsak vojak, ki razglasi, da je nezmožen opravljati bojne polete zaradi psihične nestabilnosti, dovolj stabilen, saj že samo dejstvo, da se tega zaveda, pomeni, da ni nor.

"Kavelj 22 je ena redkih zgodb, ki so prestale preizkus časa, ne le kot literarna mojstrovina, temveč kot zgodba, ki še vedno odzvanja v današnjem političnem in družbenem občevanju," je povedal glavni skrbnik vsebin pri Huluju Joel Stillerman. "To so ravno tiste vrste zgodb, kakršne si želimo pri Huluju. Ne bi mogli biti srečnejši, da sodelujemo z Georgeem Clooneyjem, Paramount TV in to fenomenalno skupino kreativcev, s katerimi bomo spravili do gledalcev eno najbolj znanih knjig vseh časov na način, kot še ni bil viden."

Roman Kavelj 22 je bil leta 1973 že prelit na film, v katerem sta igrala Alan Arkin kot Yossarian in Martin Balsam kot Cathcart. Film je režiral Mike Nichols, scenarij pa je po knjižni predlogi napisal Buck Henry.

Clooneyju, ki je tudi eden od producentov te serije, je zaupana vloga polkovnika Cathcarta. Clooneyjev soproducent Grant Heslov bo za nekaj delov sedel tudi na režiserski stolček. Za scenarij sta poskrbela Luke Davies in David Michôd, ki sta tudi izvršna producenta serije. Richard Brown in Steve Golin sta prav tako izvršna producenta za produkcijsko hišo Anonymous Content skupaj s Clooneyjem in Heslovom pod okriljem svoje Smokehouse Pictures. Serijo v šestih delih naj bi po napovedi Huluja začeli snemati že na začetku letošnjega leta.

Nadaljevanje niza uspehov Dekline zgodbe?

Napoved snemanja te serije sledi nizu Hulujevih uspehov s serijo Deklina zgodba, posneto po romanu Margaret Atwood iz leta 1985, saj je prva sezona serije namreč med drugim odnesla kar 10 nagrad emmy in dva zlata globusa. Serija je v trenutnem političnem ozračju v ZDA postala skorajda emblem nasprotnikov Trumpove administracije, napovedana pa je že tudi druga sezona Dekline zgodbe. (Omenimo še, da je tudi ta roman leta 1990 že zaživel na istoimenskem filmu z Natasho Richardson v glavni vlogi.) Tudi sicer je za tem ponudnikom vsebin na zahtevo uspešno leto, saj ga je končal z več kot 17 milijoni ameriških naročnikov za naročniške in televizijske programe v živo.

Še serija o aferi, ki je odnesla Nixona

Kot omenjeno v uvodu, bo to po mnogo letih prva redna televizijska vloga za Clooneyja, vendar pa Kavelj 22 ne bo njegov edini ponovni skok v serije. Napovedano je tudi sodelovanje z Netflixom, pod okriljem katerega pripravljajo serijo o aferi Watergate. Scenarij za osemdelno serijo bo napisal Matt Charman, Clooney in Heslov pa bosta poskrbela za režijo. Za produkcijo bo poskrbel Sonar Entertainment, ki je že podpisal prvi dogovor s podjetjem Smokehouse Pictures, je v zadnjih dneh lanskega leta poročal Variety.

