Umrla je Alenka Goljevšček Kermauner

Velik uspeh njene kritične komedije Pod Prešernovo glavo

18. januar 2017 ob 09:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 84. letu se je poslovila doktorica Alenka Goljevšček Kermauner, pisateljica in raziskovalka slovenskega ljudskega slovstva.

Napisala je vrsto radijskih, televizijskih in gledaliških iger, v katerih se spopadata dva svetova: sodobni, ki ga obvladuje brezdušna tehnika, in skrivnostni pravljični svet. Velik uspeh je doživela njena družbenokritična komedija Pod Prešernovo glavo iz leta 1984, je za TV-kulturo poročala Andreja Kočar.

Sodelovanje z življenjskim sopotnikom Tarasom Kermaunerjem pa je med drugim obrodilo priročnik Rekonstrukcija in reinterpretacija slovenske dramatike.

Pisala je tudi gledališke kritike in recenzije umetniških razstav, plesnih prireditev, filmov in knjig. Članke je objavljala v Naših razgledih, študentskem tedniku Tribuna, reviji Beseda in v časopisu Novi svet, je poročala STA. Velik uspeh je doživela tudi njena zbirka pravljic Čudozgode, ki je izšla leta 1974.

K. T.