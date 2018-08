Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Uhan z ovnovo glavo je tipičen predstavnik helenistične zlatarske tehnike iz 3. st. pr. n. št. Foto: Reuters Kraj arheološkega izkopavanja tik ob obzidju Starega mesta v Jeruzalemu. Foto: Reuters Sorodne novice Direktor Galerije Uffizi: "V Firencah je množični turizem stvari spremenil na slabše" Dodaj v

Najden antični zlat uhan priča o grškem vplivu v Jeruzalemu

Helenizacija je v mesto prišla z Aleksandrom Velikim

10. avgust 2018 ob 14:35

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters

Zlat uhan, datiran v čas pred več kot 2.000 leti, so arheologi odkopali blizu antičnih judovskih templjev v Jeruzalemu. Gre za zelo redek dokaz vpliva helenistične kulture na območju.

Na najdbo so izraelski arheologi naleteli med izkopavanji v bližini starodavnega tempeljskega griča, kjer je danes locirana tudi za muslimane sveta mošeja Al Aksa zunaj obzidanega Starega mesta.

Zlat uhan sestavlja štiri centimetre dolg obroček z ovnovo glavo, rokodelska tehnika pri njegovi izdelavi pa je konsistentna z zlatnino zgodnjega helenističnega obdobja med 3. st. pr. n. št. in zgodnjim 2. st. pr. n. št. Gre za obdobje med osvajalskim pohodom Aleksandra Velikega, ki je osvojil Jeruzalem, pa do judovskega upora proti poganskim vladarjem iz biblične knjige Makabejcev, so navedli izraelski raziskovalci.

"To je prvi najden zlat uhan iz helenističnega obdobja v Jeruzalemu sploh," je pojasnil profesor arheologije Yuval Gadot z Univerze v Tel Avivu. Takšen nakit so nosile premožne ženske in moški, lastnik uhana pa je bil bodisi Grk bodisi "heleniziran Jud", je pojasnil.

"Uhan bomo povezali z drugimi najdbami in morda bomo skupaj sestavili boljše razumevanje preteklosti Jeruzalema, njegovih preteklih prebivalcev in njihovega vedenja in navad," je sklenil Gadot.

G. K., Foto: Reuters