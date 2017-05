Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenijo bo na letošnjem Evrovizijskem tekmovanju mladih plesalcev (gostili ga bodo v Pragi) zastopala Patricija Crnkovič, ki se na eno najpomembnejših mednarodnih plesnih tekmovanj odpravlja že drugič. Foto: Nikola Janušič/RTVSLO. Tekmovanje je pomemben dogodek tako za mlade plesalce kot za promocijo plesne umetnosti prek javnih medijev, ki skrbijo za pomembnost kulturnih dogodkov. Mlade evropske plesalce spodbuja, da dokažejo svoj potencial pred žirijo in številnimi televizijskimi gledalci. Foto: Nikola Janušič/RTVSLO. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenske mlade plesalke se predstavijo

Kako je potekal slovenski izbor za tekmovanje Evropski mladi plesalci 2017

17. maj 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Misli mlade plesalke Patricije Crnkovič so verjetno že usmerjene v decembrsko preizkušnjo, ko se bo na praškem odru predstavila na Evrovizijskem tekmovanju mladih plesalcev. Kako je potekal slovenski izbor, si lahko ogledate nocoj na 2. programu televizije Slovenija.

Slovenski izbor za tekmovanje je potekal na pobudo in v organizaciji Uredništva glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija v Studiu 1 Televizije Slovenija, ogledate pa si ga lahko nocoj ob 20.35 na TV SLO 2. Scenarist in urednik oddaje je Daniel Celarec, režiser pa Vojko Vidmar.

Evrovizijsko tekmovanje mladih plesalcev, eno najpomembnejših mednarodnih plesnih tekmovanj, poteka vsaki dve leti, posvečeno pa je najboljšim mladim plesalcem, starim od 16 do 21 let. Vsaka od članic zveze EBU pošlje na tekmovanje svojega najboljšega predstavnika, ki se predstavi s solističnim plesom, prijavijo pa se lahko plesalci vseh plesnih zvrsti.

Na letošnjem izboru je zaplesalo šest mladih plesalk, in sicer Špela Jezovšek, Arnika Matko Juvančič, Katarina Miklavec, Vita Mutec, Ingrid Tušar in Patricija Crnkovič, žirijo je najbolj prepričala slednja. Patricija Crnkovič ima izkušnjo z nastopom na tem evropskem tekmovanju že za seboj, prvič je na njem nastopila leta 2013. Tokrat je nastop šesterice ocenjevala strokovna žirija slovenskega izbora, v kateri so sedeli Maruša Vidmar, Rosana Hribar in Tomaž Rode, ki je bil predsednik žirije.

Slovenijo so do zdaj na tekmovanju zastopali Urša Vidmar (1993), Damjan Mohorko (1995), Ana Klašnja (1997, 1999), Eva Gašparič (2001), Anže Škrube (2003), Alena Medič (2005), Petra Zupančič (2011), Patricija Crnkovič (2013) in Staša Tušar (2015).

Letošnje tekmovanje bo potekalo decembra v Pragi, prenašale ga bodo številne televizijske hiše, spremljali pa milijoni gledalcev po Evropi. Tekmovanje prireja Evropska radiodifuzna zveza EBU, katere članica je tudi RTV Slovenija.

M. K.