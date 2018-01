Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! S svojo umetnostjo se je Haring zoperstavljal kapitalizmu in rasizmu, sam pa je na koncu bil bitko proti aidsu, za posledicami katerega je leta 1990 umrl, star 31 let. Foto: EPA 60 let rojstva Keitha Haringa bomo zaznamovali 4. maja. Foto: EPA Dodaj v

Spomin na Keitha Haringa, umetnika, ki se je z risbo boril proti kapitalizmu in rasizmu

Ključni predstavnik newyorške stripovske in poulične umetnosti

29. januar 2018 ob 15:35

Bologna - MMC RTV SLO, STA

Spomladi bo minilo 60 let od rojstva Keitha Haringa, enega najvidnejših predstavnikov newyorške urbane umetnosti. V Bologni bodo priložnost izkoristili, da bi opozorili ne le na likovni vidik njegovega opusa, temveč predvsem na družbeni pomen delovanja tega pomembnega predstavnika ameriškega ustvarjanja druge polovice 20. stoletja.

V Pinacoteci Nazionale v Bologni bodo jutri odprli razstavo, ki na ogled postavlja več kot 60 Haringovih del iz javnih in zasebnih zbirk. Postavitev so podnaslovili Party of life, na ogled pa bo do 25. januarja. Haring se je rodil 4. maja 1958 v Pensilvaniji, pri dvajsetih letih pa se preselil v New York. Tam se je srečal z živahnim umetniškim prizoriščem, ki je takrat kipel v podobah pop arta in grafitov. Kmalu je razvil svojevrsten in prepoznaven slog stilizirane zasukane človeške figure.

Podoba, ki združuje človeka in svet

Sam se je izrekel za političnega umetnika, ki želi s svojimi deli nagovoriti čim širše občinstvo in ravno to je tisto, kar želi javnosti približati kustosinja razstave v Bologni Diana Di Nuzzo. Prezgodaj umrli umetnik se je bojeval proti kapitalizmu in rasizmu, vse to z risbo, kot temeljem jasne in prečiščene likovne govorice. "Risba je še danes takšna kot v prazgodovini. Združuje človeka in svet. Živi v magičnosti," je nekoč dejal. Umrl je leta 1990, ko je pri le 31 letih izgubil bitko z aidsom.

V svojih podobah s poenostavljeno in zgolj na videz lahkotno govorico zrcali teror, socialne krivice in pobožnjakarstvo. Lahko bi ga opisali za kronista tistega časa, ki ga je s podobami zapisal na zidovih New Yorka, Sydneyja, Melbourna, Ria de Janeira, Amsterdama, Pariza in Berlina.

Razstavo bo pospremilo več dogodkov, med njimi umetniške akcije in performanse v izvedbi študentov umetnosti ter razne laboratorije.

