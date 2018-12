Slovenci popijejo povprečno 53 litrov mleka na leto

Maščobe v mlečnih izdelkih

Objavljeno: 4. december 2018 ob 07:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenec v povprečju spije liter mleka na teden. Foto: Pixabay

Nekateri prehranski strokovnjaki priporočajo uživanje mleka tudi v odrasli dobi, medtem ko ga drugi odsvetujejo. Pogosto so predmet razprave maščobe, ki so le ena izmed sestavin mleka. Na Inštitutu za mlekarstvo in probiotike svetujejo uživanje mleka in mlečnih izdelkov tako mlajšim kot odraslim osebam v zmernih količinah.

Mlečna maščoba vsebuje veliko nasičenih maščobnih kislin, zdravniki pa opozarjajo, da ravno te povzročajo srčno-žilna obolenja. V mleku je maščoba eden od sestavnih delov in med nasičenimi maščobnimi kislinami so tudi takšne, ki imajo pozitivne učinke na zdravje, je

pojasnila izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič, predstojnica Katedre za mlekarstvo na Inštitutu za mlekarstvo in probiotike. V maščobi so topni vitamini, ki prispevajo k pozitivnim učinkom mleka. Maščoba je ena izmed sestavin mleka, ki je kompleksno in sestavljeno živilo

ter v telesu deluje kot celota.

Mleko je naraven vir kalcija, ki je gradnik močnih kosti. Izkoriščenost kalcija v telesu je boljša ob prisotnosti vitamina D, ki je topen v maščobi. Mleko je visoko hranilno živilo, medtem ko je maščoba nosilec okusa v mleku in mlečnih izdelkih. Če se ji želite izogniti,

izberite posneto ali pol posneto mleko. Kozje mleko je manj alergeno in tudi lažje prebavljivo, zato ga priporočajo ljudem z alergijo na kravje mleko, čeprav ga večina zaradi okusa ne mara.

Slovenci naj bi v povprečju popili 53 litrov mleka na leto, kar je en liter na teden po osebi, in to niso količine, ki bi ogrožale zdravje, je povedala Čanžek Majheničeva. "Dejstvo je, da je mleko zdravo živilo, zato naj bi bili mleko in mlečni izdelki del uravnotežene vsakodnevne prehrane. Čeprav nekateri zagovarjajo, da je mleko samo za rojenega sesalca, menim, da vsebuje zdravju veliko pozitivnih sestavin. Prehranski strokovnjaki svetujejo, da naj bi otroci oziroma mladostniki zaužili dve prehranski enoti mleka in mlečnih izdelkov na dan, zdravi odrasli pa tri."

V oddaji boste izvedeli še več o prednostih uživanja kozjega mleka, pogrevanju smetane, pripravi kefirja, embalaži mlečnih izdelkov ter razlikah med posnetim in polnomastnim mlekom.

Oddajo lahko poslušate na spodnji povezavi.

https://radioprvi.rtvslo.si/2018/10/svetovalni-servis-757/

B. L.