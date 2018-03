V hladnejših dneh leta jejte kuhano hrano z več začimbami

Prehranjevanje po ajurvedi

Po smernicah ajurvede naj bi se prehranjevali z lokalno pridelano hrano, na izbor pa vpliva tip človeka, njegov življenjski slog in letni čas.

Hrana je prvo in najpomembnejše zdravilo, ki ga uživamo vsak dan, zato ima daljnosežne učinke, ki se jih niti ne zavedamo, je v oddaji Svetovalni servis povedala mag. Kaja Kastner, ajurvedska svetovalka in učiteljica joge.

V ajurvedi delijo ljudi na tri tipe: vato, pitto in kapfo

Na podlagi treh tipov, in sicer vate, pitte in kapfe ali kombinacije teh treh, ter letnega časa vam bodo v ajurvedi svetovali, kako se prehranjevati. Osebe, ki spadajo pod tip vata, so drobne konstitucije, suhe postave in po navadi zelo nemirno hodijo, govorijo in imajo več misli. Nimajo dobre prebave in običajno imajo več kolik. Drugi tip je pitta, ki ga zaznamuje toplota. Osebe so srednje postave z več mišicami v primerjavi s tipom vata in zelo organizirane. Pogosto so lačni in žejni. Prebavijo lahko večje količine hrane in zelo hitro odvajajo. Tretji tip so osebe kapfa, ki so močnejše postave, imajo več mišičnega in maščobnega tkiva, medtem ko je presnova počasnejša. Po navadi so to ljudje, ki se zelo hitro zredijo.

V zimskem obdobju imajo več težav ljudje tipa kapfa

Pozimi mora biti hrana topla in začinjena z začimbami, ki prinašajo toploto in sušijo, je povedala Kastnerjeva. Tako se boste lahko izognili tudi prehladu ali gripi. Če boste uživali mlečne, pšenične in sladke izdelke, boste prehlad in sluz v telesu spodbudili, zato si pripravljajte bolj pekočo hrano, ki naj bo kuhana in topla po temperaturi in učinku. "V zimskem obdobju se zviša princip kapfe, saj je mrzlo, veliko je vlage in padavin. Naše predispozicije določajo, za katere bolezni smo bolj dovzetni," je pojasnila Kastnerjeva.

"V ajurvedi pravimo, da je zdravje dinamično ravnovesje. Ko določimo svojo konstitucijo in tip, je dobro temu prilagoditi prehrano. Zaradi zunanjih vplivov se lahko pojavi katerokoli neravnovesje. Če ugotovimo, da je trenutno stanje kapfa, predlagamo prehrano, ki je bolj topla, pekoča in trpkega okusa. Vsekakor ni primerno, da ljudje uživajo sladko hrano, preveč slanega ali kislega." Ajurveda ne deli hrane na beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, ampak na podlagi okusov, in sicer sladek, slan, kisel, pekoč, grenek in trpek.

Za diagnozo je pomemben življenjski slog

V ajurvedi poznajo kombinacije sedem tipov ljudi. "Vsi tipi so v vsakem človeku, le v različnih razmerjih. Pri diagnostiki se vedno pogovorimo z ljudmi. Vprašamo o načinu življenja, kdaj oseba vstaja in gre spat, kdaj se prehranjuje, ob kateri uri ima obroke in kaj uživa. Vprašamo tudi po izločkih, in sicer po blatu, urinu in potu, kar pove, kako oseba presnavlja snovi. Vedno pogledamo tudi kožo, postavo človeka, nohte, oči in jezik. S pomočjo utripa ugotovimo tip človeka in katera neravnovesja obstajajo v telesu," je pojasnila Kastnerjeva.

V oddaji še o uporabi kurkume, o neravnovesju pri različnih tipih človeka, kako uporabljati začimbe, kako določena zelenjava vpliva na človeka in o prehrani za bolnike diabetesa.

Z gostjo se je v oddaji Svetovalni servis: Ajurvedska prehrana pogovarjala Cirila Štuber. Oddajo lahko poslušate na spodnji povezavi.

