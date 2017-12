Franjo Potočnik ima pri 82. še vedno lahek korak za vzpon na Triglav

Najvišjo slovensko goro je osvojil že več kot 1000-krat

Franjo Potočnik je 23. oktobra opravil že tisoči vzpon na Triglav. Leta 2000 se je na Triglav povzpel kar 366-krat. Triglav je spoznal v vseh letnih časih, saj ga niso motile niti zimske razmere.

Pred odhodom v pokoj se je veliko ukvarjal s fotografijo, pisal pesmi in hodil na predavanja o ezoteriki, nato pa si je pri 65 zadal cilj, da bo 200-krat obiskal Triglav. Zdaj je naredil že več kot 1000 vzponov in še vedno se občasno kar čez noč odloči, vzame nahrbtnik in se odpravi.

Triglav je spoznal v vseh letnih časih, saj ga niso motile niti zimske razmere. Pravi, da se mora v njegovem življenju vedno nekaj dogajati.

V hribe moraš hoditi z lahkoto

Kljub letom pravi, da se fizično dobro počuti, le pri hoji navzdol ima zaradi hrbtenice nekaj težav. V desetih minutah je nared za turo, saj ne potrebuje drugega kot tekočino. Hrane že nekaj časa ne jemlje več s sabo, le pred odhodom da nekaj v želodec. Na Triglav hodi skozi Krmo, da si lahko pri hoji pomaga s palicami. "Najraje grem okrog treh ponoči. Včasih nas je bilo več, zdaj pa hodim sam ali pa se mi kdo pridruži, ki še ni bil."

Obiskuje tudi druge manjše hribe, kot so Rožca, Vrtač, Begunjščica idr., kamor gre s prijatelji za kakšni dve uri. »V hribe moraš hoditi z lahkoto, ne da gledaš na čas. Jaz sem prej hodil tri ure, zdaj pa porabim približno štiri ure do Kredarice. Menim, da moraš vsaj dvakrat na teden nekam oditi za ohranjanje kondicije, ali pa vsak dan poskrbeti za vsaj 15 minut živahnega gibanja.«

Inovativnost in ustvarjalnost ga spremljata že vse življenje

Poleg obiskovanja gora piše pesmi, izdeluje skulpture, ustvarja z ostanki barve od mizarskih del, zidnimi barvami, peska steklenice za darila, vedno želi ustvariti nekaj novega. »Meni je zanimivo to, da se domislim nečesa sam od sebe, ne da mi nekdo pokaže. Zmeraj mora biti nekaj novega in izvirnega. Že pri zidavi hiše sem vedno pomislil, kaj bi lahko naredil iz ostankov,« je povedal Potočnik. Zanimala ga je tudi ezoterika, saj pravi, da dobro vpliva na njegovo zdravje. Z njo se je seznanjal približno deset let preko različnih predavanj.

»Vedno me je zanimal tudi duhovni svet, saj imaš potem širši pogled na smisel življenja. Predavala nam je predavateljica iz Italije in spomnim se, da sem rekel – orodje imamo, zdaj je pa od nas odvisno, koliko bomo na tem delali. Lažje greš skozi življenje, saj spoznaš, da je vse odvisno od nas, zato ne prenašaš krivde na nekoga drugega.« Franju Potočniku ni nikoli dolgčas, saj se mora vedno kaj dogajati, in kot vsem upokojencem tudi njem vedno znova zmanjka časa.

