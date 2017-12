Kmalu v domovih za starejše le eno- ali dvoposteljne sobe

Zemljišče, kjer bi gradili, je v lasti občine

Objavljeno: 11. december 2017 ob 09:46

Trbovlje - MMC RTV SLO

V domovih za starejše bodo čez tri leta dovoljene le eno- in dvoposteljne sobe. Foto: MMC RTV SLO

Čez tri leta bodo v domovih za starejše v skladu s pravilnikom o standardih in normativih morali stanovalcem zagotavljati bivanje le še v eno- ali dvoposteljnih sobah.

V trboveljskem domu upokojencev, kjer imajo skupaj v eno-, dvo- in večposteljnih sobah trenutno 214 postelj, ta ukrep pomeni kar 100 postelj manj. V domu imajo idejo za rešitev. "Tako bi dom v Trbovljah ostal z eno- in dvoposteljnimi, izjemoma troposteljenimi sobami, ne bi pa v vsaki sobi imeli svojega tuša in stranišča. Posledično bi čez cesto zgradili enote doma, kamor bi potem preselili postelje," pravi direktorica Dani Hren.

Zemljišče za morebitno novogradnjo je v lasti občine Trbovlje, v občinskih prostorskih načrtih pa je namenjeno gradnji varovanih stanovanj, zato bi bila potrebna sprememba namembnosti. Na občino so svojo pobudo že poslali.

Če se bodo v Trbovljah držali zgolj pravilnika, pa ne bo le 100 postelj manj, temveč bo potrebno tudi odpuščanje zaposlenih, pod vprašajem bo tudi rentabilnost doma.

K. T., Karmen Štrancar Rajevec, Radio Slovenija