27. marec: Svet praznuje dan gledališča

Na današnji dan

Leta 1961 je Mednarodni gledališki inštitut, ki deluje pod okriljem Unesca, 27. marec razglasil za svetovni dan gledališča.

Svetovni dan gledališča je projekt Mednarodnega gledališkega inštituta, mednarodne nevladne organizacije, ki so jo leta 1948 ustanovili v Pragi in katere glavni namen je spodbujanje mednarodne izmenjave podatkov in znanja, povezanega z gledališko umetnostjo, kar naj bi bila ena izmed mnogo strategij za utrjevanje miru med narodi sveta. Izmenjava dramskih vsebin med državami in mednarodna gostovanja gledaliških skupin naj bi namreč v občinstvu vzbudila globlje razumevanje tujih kultur in tako prispevala tudi k večji solidarnosti med pripadniki različnih kultur.

V Sloveniji svetovni dan gledališča zaznamuje Združenje dramskih umetnikov Slovenije, ki ob tem dnevu razglasi dobitnike stanovskih priznanj.

Leta 972 se je rodil kasnejši francoski kralj Robert I.

Leta 1191 je umrl papež Klemen III., s pravim imenom Paulino Scolari. Vladal je od leta 1187.

Leta 1306 sta bila Robert Brus in Elizabeth de Burgh okronana za škotskega kralja in kraljico.

Leta 1378 je umrl papež Gregor XI., s pravim imenom Pierre Roger de Beaufort. Vladal je v Avignonu. Za papeža je bil izvoljen leta 1370.

Leta 1416 se je rodil italijanski skladatelj Antonio Squarcialupi.

Leta 1513 je raziskovalec Juan Ponce de Leon začel odkrivati Severno Ameriko, posebej Florido, za katero je menil, da je otok.

Leta 1625 je Karel I. postal kralj Anglije in Škotske.

Leta 1713 se je zgodil zadnji upor slovenskih kmetov proti tedanji zemljiški gospodi. Kljub začetnim uspehom kmetje niso bili kos cesarski vojski, ki je upor surovo zatrla.

Leta 1746 se je rodil škotski pesnik Michael Bruce.

Leta 1770 je umrl italijanski slikar Giovanni Battista Tiepolo. Uveljavil se je predvsem kot imeniten stenski baročni slikar.

Leta 1794 je vlada ZDA ustanovila ameriško mornarico in odobrila gradnjo šestih fregat.

Leta 1809 se je rodil pobudnik novega, modernega Pariza Georges-Eugene Haussman. Sicer mestni uradnik in projektant je v Parizu uredil vodovod in kanalizacijo, zgradil pa je tudi široke bulvarje za boljšo pretočnost prometa. Železniško postajo je zgradil zunaj starega mestnega jedra z enostavnim dostopom. Oblikoval je prostrane trge, ki so v vsej svoji velikosti izkazovali monumentalnost, kot sta Operni trg in Narodni trg.

Leta 1845 se je rodil nemški fizik in Nobelov nagrajenec Wilhelm Roentgen. Odkril je rentgenske žarke, ki so jih poimenovali po njem in jih še danes uporabljajo v zdravstvu.

Leta 1847 se je rodil nemški kemik in Nobelov nagrajenec Otto Wallach.

Leta 1871 se je rodil nemški pisatelj Heinrich Mann, brat bolj znanega Thomasa Manna.

Leta 1882 se je rodil ameriški skladatelj Ferde Grofe.

Leta 1883 se je rodila estonska pisateljica in pesnica Marie Under.

Leta 1886 se je rodil nemški arhitekt Ludwig Mies van der Rohe.

Leta 1890 je tornado prizadel mesto Louisville v ameriški zvezni državi Kentucky. Umrlo je 76 ljudi, 200 pa je bilo poškodovanih.

Leta 1911 se je rodil slovenski partizanski komandant Franc Rozman - Stane.

Leta 1918 sta se Moldavija in Besarabija pridružili Romuniji.

Leta 1923 se je rodil japonski pisatelj Endo Šusaku.

Leta 1929 se je rodil slovenski pripovednik in režiser Žarko Petan. Bil je med ustanovitelji Odra 57, od leta 1966 do 1971 je deloval kot režiser v ljubljanski Drami, kasneje pa v Mladinskem gledališču. Znane so njegove satirične in groteskne avtobiografske črtice Črni smeh, Nebo na kvadrate, Humoreska z napako.

Leta 1933 je Japonska izstopila iz Društva narodov.

Leta 1941 se je rodil slovaški predsednik Ivan Gašparovič.

Leta 1941 sta se po podpisu protokola o pristopu Jugoslavije k Trojnemu paktu zgodila državni udar in odstavitev Cvetkovićeve vlade. Z razglasitvijo Petra Karađorđevića za polnoletnega kralja Petra II. z vsemi pravicami so sestavili novo vlado narodne sloge, ki jo je vodil Dušan Simović.

Leta 1945 so zavezniki začeli bombardirati japonska pristaniška mesta in vodne poti.

Leta 1952 se je v Parizu rodila francoska filmska igralka Maria Schneider. Posnela je številne filme, med njimi Zadnji tango v Parizu leta 1972, tri leta kasneje Poklic: reporter, leta 1977 pa še film Violanta.

Leta 1961 se je rodil švicarski kolesar Tony Rominger. Med letoma 1992 in 1994 je trikrat zmagal na Dirki po Španiji.

Leta 1963 se je v Knoxvillu v Tennesseju rodil ameriški režiser, scenarist, producent in igralec Quentin Tarantino.

Leta 1964 je v najmočnejšem potresu v zgodovini ZDA, ki je imel stopnjo 9,2 po Richterju in je stresel Aljasko, umrlo 125 ljudi. Glavno mesto Aljaske pa je bilo hudo poškodovano.

Leta 1967 je umrl češki kemik in Nobelov nagrajenec Jaroslav Heyrovsky.

Leta 1968 je umrl Jurij Aleksejevič Gagarin, ruski častnik, vojaški pilot, kozmonavt, novinar in heroj Sovjetske zveze. 12. aprila 1961 je kot prvi človek poletel okoli Zemlje.

Leta 1969 je Nasa izstrelila medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 7 proti Marsu.

Leta 1969 se je rodil angleški glasbenik in član skupine The Prodigy Keith Flint.

Leta 1970 se je rodila ameriška pevka Mariah Carey.

Leta 1971 se je rodil škotski dirkač David Coulthard.

Leta 1975 se je rodila ameriška glasbenica in članica skupine Black Eyed Peas Stacy "Fergie" Ferguson.

Leta 1977 je v trčenju dveh letal na letališču na Kanarskih otokih umrlo 583 ljudi. V zgodovini letalskih nesreč velja ta za eno izmed največjih.

Leta 1980 se je norveška naftna ploščad Alexander Kielland zrušila v Severno morje. Umrlo je 123 od 212 delavcev na ploščadi.

Leta 1983 je Primož Ulaga zmagal na tekmi za svetovni pokal na veliki skakalnici v Planici. To je bila njegova druga zmaga v karieri.

Leta 1986 je eksplodiral avtomobil bomba v glavnem štabu russellske cestne policije v Melbournu. Umrla je policistka Angela Taylor, ranjenih pa je bilo še 21 ljudi.

Leta 1993 je Džang Zemin postal predsednik Kitajske.

Leta 1993 je Albert Zafy postal predsednik Madagaskarja.

Leta 1993 je Mahamane Ousmane postal predsednik Nigra.

Leta 1994 je tornado uničil cerkev v Piedmontu v ameriški zvezni državi Alabama. Umrlo je 20 ljudi, 90 pa je bilo ranjenih.

Leta 2002 se je v Netanyji v Izraelu razstrelil samomorilec in ubil 29 ljudi.

Leta 2002 je umrl ameriški filmski režiser nemškega rodu Samuel Wilder, bolj znan kot Billy Wilder.

Leta 2003 so v eksploziji v nitrokemični tovarni dinamita v Billy-Berclauu v Franciji umrli štirje ljudje. Eksplodiralo je, ko je nekdo prižgal vžigalico.

Leta 2009 se je v bližini indonezijske prestolnice Džakarta podrl jez iz zemlje, visok okoli deset metrov, ki je zadrževal umetno jezero Situ Gintung. Voda iz jezera je bliskovito preplavila območje in opustošila okoli 500 domov. Umrlo je več kot 100 ljudi.

