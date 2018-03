30. marec: Sodišče razglasilo za krive obdolžene v zadevi Čista lopata

30. marec 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2012 je sodišče odločilo po skoraj letu in pol sojenja, da je sedem od osmih obdolženih v zadevi Čista lopata krivih podkupovanja ali sprejemanja podkupnine.

Ivanu Zidarju in Dušanu Črnigoju je prisodilo leto in pet mesecev zaporne kazni ter plačilo 11.000 in 15.000 evrov. Hilda Tovšak je obsojena na leto in dva meseca zapora, plačati pa je morala 10.000 evrov. Oprostili so le Ivana Krofliča.

Na sodbo se je pozneje pritožilo vseh sedem obsojenih in tudi tožilstvo. Marca 2013 je višje sodišče spremenilo sodbo prvostopenjskega sodišča in nekaterim kazni znižalo - Zidarju in Črnigoju so zaporno kazen z leta in pet mesecev znižali na leto in dva meseca, Ivanu Demšarju pa z enega leta na devet mesecev. V preostalem delu so sodbo okrožnega sodišča potrdili.

Sojenje se je začelo 22. oktobra 2010, afera pa je v javnost prišla februarja 2008 po odmevnih aretacijah, v katerih so pridržali vse vpletene.

Leta 1135 se je rodil judovski teolog, zdravnik in filozof Mojzes Maimonides.

Leta 1282 so se Sicilijanci uprli kralju Karlu I.

Leta 1296 je angleški kralj Edward I. s svojo vojsko vdrl v škotsko mejno mesto Berwick-upon-Tweed. Pobil je vse, ki so mu prišli na pot.

Leta 1432 se je rodil turški sultan Mehmed II. Osvajalec.

Leta 1746 se je rodil španski slikar Francisco de Goya y Lucientes, ki sodi med največje umetnike vseh časov in je eden največjih mojstrov portreta. Predstavljal je vojne in revolucionarne motive kot na primer Streljanje upornikov 3. maja 1808 v Madridu.

Leta 1764 je umrl pomemben italijanski violinist in skladatelj Pietro Locatelli, ki ima zasluge za novejši razvoj virtuozne violinske igre.

Leta 1842 je zdravnik Crawford Long prvič uporabil eter za anestezijo pri operaciji.

Leta 1844 se je rodil francoski pesnik Paul Marie Verlaine. V prostih ritmih je opisoval človeške izkušnje, zlasti v delih Dobra pesem, Romance brez besed in Modrost.

Leta 1853 se je rodil eden največjih slikarskih genijev, nizozemski postimpresionist Vincent van Gogh, ki je v svojem življenju ustvaril okoli 800 del.

Leta 1856 se je s sklenitvijo mirovne pogodbe v Parizu končala krimska vojna med Ruskim imperijem in Združenim kraljestvom, Francijo, Osmanskim cesarstvom in Kraljevino Sardinijo.

Leta 1858 je Hyman Lipman patentiral svinčnik, ki je imel na vrhu pritrjeno radirko.

Leta 1864 se je rodil nemški sociolog Franz Oppenheimer.

Leta 1867 so Američani od Rusov kupili Aljasko za 7,2 milijona dolarjev, kar je znašalo 4,19 dolarja na kvadratni kilometer ozemlja.

Leta 1871 je v Celovcu umrl pomemben slovenski slikar Marko Pernhardt, ki se je krajinarstvu. Posebno dragocene so njegove romantične oljne podobe iz gorskega sveta.

Leta 1889 je umrl slovenski politik in književnik Valentin Zarnik. Sodeloval je na slovenskih taborih in se močno zavzemal za združeno Slovenijo.

Leta 1894 se je rodil ruski letalski konstruktor, po katerem se imenuje znamka ruskih letal, Sergej Vladimirovič Iljušin.

Leta 1895 se je rodil nekdanji premier Sovjetske zveze Nikolaj Bulganin.

Leta 1912 je v Fezu sultan Abdelhafid podpisal sporazum, s katerim je Maroko postal francoski protektorat.

Leta 1912 je umrl nemški pisatelj Karl May, znan predvsem po pustolovskih romanih o indijanskem poglavarju Winnetouju.

Leta 1937 se je v Richmondu v ameriški zvezni državi Virginia rodil igralec, producent, scenarist in režiser Warren Beatty.

Leta 1940 se je rodila brazilska pevka Astrud Gilberto.

Leta 1940 je Japonska razglasila Nanking za prestolnico Kitajske.

Leta 1941 so ZDA zasegle nemške ladje v ameriških pristaniščih.

Leta 1945 se je rodil angleški pevec in kitarist Eric Clapton.

Leta 1954 je v Torontu vrata odprla prva podzemna železnica v Kanadi.

Leta 1962 se je rodil ameriški rapglasbenik MC Hammer.

Leta 1964 se je rodil ameriški igralec Ian Ziering.

Leta 1964 so na televiziji prvič predvajali igro Tveganje (Jeopardy!).

Leta 1965 je na ameriškem veleposlaništvu v Sajgonu eksplodiral avtomobil bomba. Umrlo je 22 ljudi, 183 pa je bilo ranjenih.

Leta 1968 se je rodila kanadska pevka Celine Dion.

Leta 1974 je skupina The Ramones prvič nastopila kot trio. Nastopila je v Performance Studiu v New Yorku.

Leta 1979 se je rodila ameriška pevka in pianistka Norah Jones.

Leta 1976 se je rodil atlet Obadele Thompson, šprinter iz Barbadosa. Njegov največji uspeh je bronasto odličje v teku na 200 metrov na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000.

Leta 1981 je umrl ameriški založnik DeWitt Wallace.

Leta 1981 je pred enim od washingtonskih hotelov John Hinckley mlajši, prijatelj podpredsednika ZDA, v prsi ustrelil tedanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana.

Leta 1987 so eno od slik sončnic Vincenta van Gogha prodali na dražbi. Kupil jo je japonski zavarovalniški magnat Jasuo Goto, ki je za sliko odštel 39,85 milijona dolarjev.

Leta 2002 je umrla angleška kraljica mati Elizabeth Angela Marguerite Bowes Lyon.

Leta 2003 je umrl nekdanji premier Sovjetske zveze Valentin Pavlov.

Leta 2005 so slovenski nogometaši na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo remizirali z Belorusi. V Celju je bilo po hudem boju 1:1.

Leta 2009 je 12 zamaskiranih so pakistanske varnostne sile osvobodile policijski vadbeni center nedaleč od Lahoreja, ki so ga zavzeli napadalci in ubili najmanj 11 ljudi.

Leta 2013 je Serena Williams v finalu teniškega turnirja v Miamiju s 4:6, 6:3 in 6:0 premagala Marijo Šarapovo in se s šesto zmago na tem prizorišču izenačila s Chris Evert, Steffi Graf in Martino Navratilovo.

