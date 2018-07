Bodo poslanci olajšali zaposlitev tujih zdravnikov?

Predlog dopolnitve zakona o zdravniški službi

10. julij 2018 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci bodo na izredni seji obravnavali predlog dopolnitve zakona o zdravniški službi, s katerim bi lahko na področju otroške kardiologije olajšali zaposlitve strokovnjakov iz držav zunaj EU-ja.

Zaradi pomanjkanja domačih strokovnjakov na področju otroške kardiologije in rešitve kadrovske stiske na kardiologiji ljubljanske pediatrične klinike se s sprejetjem predloga dopolnitve zakona mudi.

Konec prejšnjega tedna se je namreč na pediatrični kliniki izteklo službovanje še dvema od treh domačih kardiologov, ki so dali odpoved v maju. V ponedeljek pa sta že začela delati dva tuja pediatrična kardiologa - eden prihaja iz ZDA, drugi s Hrvaške.

Šlo bi za izjemne primere

Novoustanovljeni skupni odbor je predlog dopolnitve zakona že podprl brez glasu proti. Po predlogu sprememb bo lahko minister za zdravje v izjemnih primerih izdal odločbo, s katero bodo specialisti iz tretjih držav lahko začasno opravljali zdravstvene storitve v Sloveniji. Šlo bi za izjemne primere, ko javni zavodi s slovenskimi strokovnjaki ne morejo zagotavljati neprekinjene zdravstvene oskrbe.

Zdravnik bo lahko v Sloveniji deloval največ eno leto, če bo prejel vabilo iz terciarne zdravstvene ustanove in če bodo za njegovo strokovno znanje jamčili trije zdravniki v Sloveniji, od tega nacionalni koordinator za to specializacijo in specialista mentorja. Od teh zdravnikov ne bodo zahtevali visokega znanja slovenskega jezika.

Sa. J.