Do kongresa SLS-a bo stranko vodil podpredsednik Primož Jelševar

13. junij 2018 ob 21:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izvršni odbor SLS-a je odločil, da bo stranko do kongresa, ki bo predvidoma 29. septembra, vodil njen podpredsednik Primož Jelševar, ki je pred jesenskimi lokalnimi volitvami optimističen.

Organi SLS-a so na sejah v sredo analizirali izid zadnjih parlamentarnih volitev in kovali načrte za prihodnost stranke. Stranka SLS je na volitvah 3. junija z 2,62-odstotno podporo ostala precej pod parlamentarnim pragom, zaradi česar je ostala tudi brez prvega moža stranke, saj je predsednik Marko Zidanšek zaradi slabega volilnega izida odstopil.

Kot je v izjavi za medije ob robu razprave organov stranke ocenil Zidanšek, so javnomnenjske ankete v zadnjem tednu pred volitvami kazale porast podpore, a ravno zadnje pa so SLS-u spet kazale nižji delež glasov. Nekdanji predsednik SLS-a tako sklepa, da so se njihovi volivci ustrašili, da bi glas za SLS šel v nič. Je pa izrazil obžalovanje nad ravnanjem nekaterih nekdanjih članov SLS-a, ki so volivce nagovarjali, naj ne volijo SLS-a. Brata Marjan in Janez Podobnik sta namreč teden dni pred volitvami z udeležbo na strankinem taboru izrazila podporo NSi-ju.

Program je bil dober, kakovosten, pripravljen iz manifesta evropskih ljudskih strank, je dodal podpredsednik SLS-a Primož Jelševar. Je pa po njegovih besedah vprašanje, ali so ga glavni govorniki znali pred temi volitvami pravilno predstaviti.

Optimistično pred lokalnimi volitvami

Dejavnosti podpredsednika SLS-a bodo sicer v prihodnjih mesecih usmerjene zlasti v pripravo volilnega kongresa. Kot je povedal, so na izvršilnem odboru že predlagali skupino tistih članov stranke, ki so na volitvah dosegli nadpovprečno število glasov. Ti bi nato pripravili formalno analizo in tudi vodili ustrezne priprave najprej na kongres in nato na lokalne volitve, je pojasnil. Ravno glede izidov na prihajajočih lokalnih volitvah je podpredsednik Jelševar zelo optimističen. "Tu bo stranka pokazala svojo moč," je napovedal.

O imenih kandidatov za predsednika stranke Jelševar še ni želel govoriti. Kot je poudaril, ima stranka zelo velik kadrovski potencial, mnogo uspešnih županov in svetnikov, ne nazadnje tudi evropskega poslanca. Na vprašanje, ali o tem razmišlja sam, pa je odvrnil, da "v tem trenutku še ne".

Lokalni odbori se na lokalne volitve pripravljajo že od prejšnjih, je dodala podpredsednica SLS-a Jasmina Opec Vöröš. O nesoglasjih v stranki pa je povedala, da ima vsaka demokratična stranka različne poglede na določene stvari. Če te različne poglede zna pravilno usmeriti, pa lahko stranka raste, je poudarila.

