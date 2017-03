Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! To, da je NLB banka terjatev prodala tujemu upniku in da zaradi tega družini Klun Zulfiqar s tremi mladoletnimi otroki preti izguba strehe nad glavo, ne kaže na družbeno odgovorno ravnanje banke, še posebej, če se spomnimo, da smo slaba milijonska posojila podjetjem te iste banke, reševali prav davkoplačevalci. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Družina s tremi otroki tik pred deložacijo

Začarani krog

27. marec 2017 ob 16:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Nezakonita odpoved noseči materi, infarkt očeta in odstop NLB-ja od posojilne hipotekarne pogodbe, je družino Klun Zulfiqar pahnila v hudo stisk - so namreč tik pred tem, da se njihovo stanovanje proda na dražbi, petčlanska družina pa se bo znašla na cesti.

Družina se je znašla v težavah potem, ko je mama Saša tretjič zanosila. Po več kot osmih letih zaposlitve za nedoločen čas v računovodskem podjetju Biroma d.d. je dobila nezakonito odpoved delovnega razmerja. Ko je na sodišču tudi s pomočjo Inšpektorata za delo trikrat zapored dokazala svoj prav, se je za denar, ki ji ga je dolgovala delodajalka Majda Novak, lahko obrisala pod nosom, saj je delodajalka podjetje prodala in odprla novo.

Novakova je na naša poizvedovanja odgovorila, da je poplačala vse, kar je dolgovala Saši - dokler je bilo podjetje aktivno, potem pa je vse obveznosti prevzelo podjetje Biromagradnje, katerega lastnika smo neuspešno iskali.

Da bi bilo še huje, je mož doživel infarkt in medtem, ko je Saša svoj kredit še vedno nekako s težavo in prihranki odplačevala, njen mož svojega dela plačil ni zmogel. Tako je njegov dolg banki za stanovanjsko posojilo narastel na 2000 evrov.

Glede na težke življenjske okoliščine, sta Saša in njen soprog, s pomočjo Anite Ogulin in brezplačne pravne pomoči Zveze prijateljev mladine Moste, ki jo nudijo družinam v stiski zaprosila za "reprogram kredita", da bi se dogovorili za morebitni "moratorij" ali vsaj začasno zmanjšane obroke plačil.

Pred težavami, ki so se zgrnile na njih, je družina namreč stanovanjsko posojilo redno odplačevala kar deset let. Saša je medtem prizadevno iskala službo, kmalu jo je tudi našla. Vendar svetovalka z NLB banke na njuno prošnjo za reprogram, ne samo, da ni odgovorila, pa četudi, da se reprogram posojila ne odobri, temveč je brez vnaprejšnjega obvestila odpovedala posojilno pogodbo z možem in terjatev odstopila švicarskemu podjetju DDM INVEST, ki ga zastopa slovenski odvetnik Gregor Lepoša.

Ker družina ni zmogla plačati terjatve v enkratnem znesku 41.000 evrov, saj zaradi slabe posojilne bonitete ne morejo dobiti novega posojila, so jim na dom obeta cenilec, ki bo nepremičnino ocenil in prodal na dražbi, petčlanska družina pa bo na cesti.

Na banki zatrjujejo, da naredijo vse, da preprečijo prodajo stanovanj svojih posojilojemalcev, če se pri odplačilu stanovanjskega posojila kaj zalomi. "V primeru izgube zaposlitve oz. ob drugih pojavih, ki povzročijo težave pri odplačevanju mesečnih obveznosti, kreditojemalcu lahko ponudimo naslednje: možnost sklenitve reprograma (znižanje mesečne obveznosti in istočasno podaljšanje odplačilne dobe); pri najemu NLB Stanovanjskega kredita, zavarovanega z zastavo nepremičnine, se lahko kreditojemalec odloči za možnost sklenitve do 12 mesečnega moratorija na odplačilo kredita (v izjemnih primerih tudi do 18 mesecev); pristop novega plačnika h kreditu; v skrajnem primeru se lahko kreditojemalec tudi odloči, da bo s soglasjem banke svojo nepremičnino prodal, s kupnino poravnal zapadle obveznosti v banki, z razliko pa si zagotovil nakup cenejše nepremičnine, eventuelno tudi najem nepremičnine."

Vendar pa primer družine Klun Zulfiqar kaže povsem nekaj drugega, saj so bili postavljeni pred dejstvo, da jim je banka odpovedala posojilno pogodbo. Saša pravi, da jim možnosti mesečnih odplačil, pa četudi višjih, novi upnik sploh ni dal. Na naša poizvedovanja je odvetnik Lepoša, ki zastopa švicarskega upnika DDM Invest, obljubil, da bo govoril z upnikom, če bi se dalo morda dogovoriti za mesečna odplačila. Terjatve, ki jih investicijska podjetja kupujejo po znižani ceni, so verjetno zelo dobičkonosne, še posebej, če so zavarovane z nepremičninami dolžnikov, saj cena nepremičnin v prestolnici raste.

To, da je NLB banka terjatev prodala tujemu upniku in da zaradi tega družini Klun Zulfiqar s tremi mladoletnimi otroki preti izguba strehe nad glavo, ne kaže na družbeno odgovorno ravnanje banke, še posebej, če se spomnimo, da smo slaba milijonska posojila podjetjem te iste banke, reševali prav davkoplačevalci. Banko smo dokapitalizirali v znesku milijarde in pol.

Za družino bomo v oddaji Tednik nocoj ob 20. uri preko humanitarne telefonske linije Zveze prijateljev mladine poskušali zbrati nekaj sredstev v upanju, da lahko dražbo njihovega dvosobnega stanovanja ustavimo. Vendar to, da sistemske nepravilnosti rešujemo s humanitarno pomočjo, ni dolgoročna rešitev.

Vanja Kovač, Tednik