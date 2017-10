6. oktober 2017 ob 13:14 MMC RTV SLO Grem volit 2017 MMC-klepet: Maja Makovec Brenčič

Klepet s kandidati za predsednika republike

Kandidatka za predsednico republike Maja Makovec Brenčič Foto: BoBo/Borut Živulović

Gostja MMC-jeve spletne klepetalnice bo ob 14. uri kandidatka za predsednico republike Maja Makovec Brenčič.



Maja Makovec Brenčič je kandidatka največje vladne stranke SMC, trenutno pa je ministrica za izobraževanje znanost in šport, ko je nasledila Klavdijo Markež, ki je položaj zapustila po samo petih dneh. Pred vstopom v politiko je imela pestro akademsko kariero, saj je profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti.

Med akademskim delovanjem je bila med letoma 2009 in 2013 prodekanka za razvoj na ekonomski fakulteti, kjer je skrbela za razvoj strategije, mednarodnega umeščanja in kakovosti. Med letoma 2010 in 2013 je bila predsednica Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), kar je pod drobnogled javnosti prišlo šele po njenem prehodu v politiko. Leta 2013 je bila imenovana tudi za prorektorico ljubljanske univerze za področje prenosa znanja. Funkcijo je z odhodom na položaj ministrice zapustila maja 2015.

Njen vstop v politiko je zaznamovala predvsem afera z neupravičeno izplačanimi dodatki za stalno pripravljenost, ki sta ju med drugim prejemala tudi Maja Makovec Brenčič in nekdanji minister za finance Dušan Mramor. Obenem pa je Računsko sodišče tudi ugotovilo, da je kot predsednica sveta NAKVIS-a poleg sejnine prejemala še neupravičeno plačilo za delo na sejah. Ministrica je bila sicer deležna pogovora s predsednikom vlade Mirom Cerarjem, ki pa vanjo ni izgubil zaupanja. Neupravičeno prejeta izplačila pa je tudi vrnila.

Kampanjo vodi pod geslom Bolj odločno. Na vsa vaša vprašanja pa bo odgovarjala v spletni klepetalnici z začetkom ob 14. uri.

