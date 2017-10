3. oktober 2017 ob 10:41 MMC RTV SLO Grem volit 2017 MMC-jev spletni klepet: Kandidati za predsednika države

Vabljeni k zastavljanju vprašanj

Devet kandidatov je prepričanih, da bi morali svoje delo nadaljevati iz predsedniške palače. Foto: BoBo

Devet kandidatov je prepričanih, da ima vse potrebno, da postanejo predsedniki Republike Slovenije. Pet žensk in štirje moški se predstavljajo z bolj ali manj podrobnimi programi, zamislimi, idejami in prepričanji, kako voditi Slovenijo v smer, ki je po njihovem prepričanju najboljša za državljane Slovenije.

Nekateri so program zastavili le v stavku ali dveh, ki po njihovem mnenju najbolj zaobjameta tisto, kar državljani potrebujemo, drugi so smernice natančno razdelali. Tudi vizija tega, kakšen bi moral biti predsednik in kakšna pooblastila bi moral imeti v prihodnosti, se od kandidata do kandidata razlikujejo.

O vsem tem jih lahko vprašate v spletni klepetalnici. Vabljeni k zastavljanju vprašanj.

Opomba: Manjkajoče ure klepeta klepeta bomo dodali, takoj ko nam jih sporočijo iz štaba posameznega kandidata.



Ljudmila Novak (kandidatka NSi-ja): sreda, 4. 10. 2017, ob 11. uri

Marjan Šarec (neodvisni kandidat)

Maja Makovec Brenčič (kandidatka SMC-ja): petek, 6. 10. 2017, ob 14. uri

Borut Pahor (neodvisni kandidat): Kandidat za predsednika Borut Pahor se je odločil, da ne želi sodelovati v spletnem klepetu z uporabniki.

Angelca Likovič (kandidatka stranke Glas za otroke in družine): torek, 10. 10. 2017

Boris Popovič (kandidat SZV-ja)

Romana Tomc (kandidatka SDS-a): četrtek, 12. 10. 2017

Suzana Lara Krause (kandidatka SLS-a): petek, 13. 10. 2017

Andrej Šiško (kandidat stranke Zedinjena Slovenija), ponedeljek, 16. 10. 2017

A. K. K.