12. oktober 2017 ob 08:55 MMC RTV SLO Grem volit 2017 MMC-klepet: Romana Tomc

Klepet s kandidati za predsednika republike

Kandidatka za predsednico republike Romana Tomc Foto: BoBo

Gostja MMC-jeve spletne klepetalnice bo ob 10. uri kandidatka za predsednico republike Romana Tomc.

"Predsednik države nima čarobne paličice, s katero bi lahko rešil vse težave," pravi kandidatka stranke SDS na predsedniških volitvah, a obenem dodaja, da to ne pomeni, da predsednik ne posluša odzivov ljudi, in ko začuti, da nekaj predstavlja težavo v državi, mora biti prvi, ki ukrepa in na težavo opozori odgovorne in tiste, ki o tem odločajo. Funkcijo predsednika zato vidi kot najvišjo avtoriteto in človeka, za katerega bodo državljani in državljanke vedeli, da bo v odločilnih trenutkih stal na njihovi strani.

Diplomirana ekonomistka je svojo karierno pot začela na davčni upravi, nadaljevala pa na Gospodarski zbornici Slovenije in Združenju delodajalcev Slovenije. V začetku leta 2007 se je zaposlila na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kot direktorica direktorata za delovna razmerja. Leta 2011 je bila na volitvah v državni zbor na listi SDS-a izvoljena za poslanko, do leta 2014 pa je bila tudi podpredsednica državnega zbora.



Na listi SDS-a je bila maja 2014 izvoljena v Evropski parlament, kjer je članica poslanske skupine Evropske ljudske stranke. V Evropskem parlamentu je članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, članica Preiskovalnega odbora za proučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, ter nadomestna članica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve.

Predsedniško kampanjo vodi pod geslom Spoštujmo in sodelujmo. "Mislim, da je v Sloveniji premalo spoštovanja na vseh ravneh, tako do predsedniške funkcije kot tudi obratno politike do ljudi, ki živijo v tej državi." Na vaša vprašanja kandidaturi za predsednico pa bo v MMC-jevi klepetalnici odgovarjala od 10. ure.

L. L.