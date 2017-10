3. oktober 2017 ob 07:27 MMC RTV SLO, Radio Slovenija Novice Med predsedniško kampanjo Popoviču ne bo treba na sodišče

Od 3. oktobra do januarja je bilo razpisanih 23 narokov

Boris Popovič se ob osmih drugih kandidatih oz. kandidatkah poteguje za položaj predsednika republike, zato mu do 23. oktobra ne bo treba na sodišče. Foto: BoBo

Borisu Popoviču, enemu izmed devetih kandidatov za predsednik republike, med kampanjo ne bo treba na sodišče, kjer bi se morali začeti naroki v zadevi Serming.

Za preklic narokov, ki bi se morali začeti danes, so se na koprskem sodišču odločili, ker se želijo izogniti vsakršnim namigom, da bi te obravnave v predvolilnem obdobju vplivale na izid volitev, je poročal Radio Slovenija.

Popovič se je sicer že večkrat opravičil zaradi izostanka na obravnavah, kot razlog pa navedel zdravstvene težave, zato je sodišče zaradi suma o izmikanju pozvalo komisijo za izvedenska mnenja pri Medicinski fakulteti, naj presodi, ali obtoženi res ni sposoben za sojenja. To je odločilo, da lahko spremlja obravnave, a le po največ štiri ure na dan, pa še to zgolj v spremstvu zdravnika.

Koprskega župana obtožnica v zadevi Serming bremeni zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Serming ob prodaji občinskih zemljišč leta 2007, pri čemer sta direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik obtožena pomoči pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja. Popovič je bil v tej zadevi leta 2014 obsojen na zaporno kazen, a je višje sodišče nato sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

Zadeva Serming zastara maja prihodnje leto. Da se to ne bi zgodilo, je sodnica septembra razpisala 23 narokov do konca januarja. Sredi septembra je sicer zastaral pregon zoper Popoviča v še eni zadevi, t. i. zadevi kopališče.

T. K. B.