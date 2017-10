6. oktober 2017 ob 13:14 MMC RTV SLO Novice MMC-klepet: Maja Makovec Brenčič

Klepet s kandidati za predsednika republike

Gostja MMC-jeve spletne klepetalnice je bila kandidatka za predsednico republike Maja Makovec Brenčič Foto: Matej Pušnik

"Vsi skupaj bomo morali odgovoriti na strukturni izziv, da je delo davčno precej obremenjeno, premoženje pa manj," je v MMC-jevi spletni klepetalnici dejala kandidatka stranke SMC za predsednico republike Maja Makovec Brenčič. Prepričana je, da moramo težiti k trajnostni rasti in razvoju, saj so viri omejeni, poraba pa narašča. Na področju zunanje politike pa napoveduje, da bo kot predsednica vodila politiko dialoga na podlagi vrednot, ki so zapisane v ustavi.

V svojem programu zagovarja pridobitev volilne pravice s 16. letom. Meni, da so mladi dovolj zreli za volilno udeležbo, kar kažejo tako raziskave kot tudi izkušnje nekaterih držav. "16-letniki lahko že opravljajo študentsko delo in s tem prevzemajo odgovornosti; zakaj ne bi podali svojega glasu tudi o pomembnih odločitvah za državo - in s tem zanje in njihovo prihodnost," je dejala in poudarila, da želi na tak način spodbuditi mlade k aktivnosti in vzpostavljati kulturo političnega dialoga vseh generacij.



Vaša vprašanja pa so se dotikala tudi področja šolstva, saj opravlja funkcijo ministrice za šolstvo, znanost in šport. Poudarila je, da kot kandidatka za predsednico predlaga mentorsko shemo, znotraj katere bi vlado spodbudila k razpisu več pripravniških mest. Na vprašanje, kako usklajuje funkcijo ministrice z volilno kampanjo, pa je odgovorila, da delo na ministrstvu poteka nemoteno, za kampanjo pa koristi tudi redni letni dopust. Na vprašanje, ali je vrnila ves neupravičeno izplačan dodatek za stalno pripravljenost, je odgovorila pritrdilno.

