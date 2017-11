16. november 2017 ob 10:59 MMC RTV SLO Novice Tudi glasovnice po pošti potrdile Pahorjevo zmago

Prešteli še slabih 2000 glasov

Svoj glas je v drugem krogu volitev odalo 41,85 odstotka volivcev. Foto: BoBo

Državna volilna komisija je sporočila še, kako so v nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev odločili tisti, ki so glasovali po pošti in na tistih voliščih Omnia, kjer je bilo oddanih manj kot 10 glasovnic.

Na določenih voliščih Omnia izida zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja namreč niso ugotavljali v nedeljo, saj je glasovnice oddalo manj kot 10 volivcev, zato jih prešteli skupaj z glasovi, ki so na DVK prispeli po pošti. Skupaj je bilo oddanih 1985 glasov, neveljavnih je bilo 29 glasovnic.

Večina od veljavnih glasovnic (1947) jih je podprlo Boruta Pahorja (1404), njegovemu protikandidatu Marjanu Šarcu pa je svoj glas namenilo 543 volivk in volivcev.

Po podatkih volilne komisije, ki je preštela 99.99 odstotka glasov, so volivci Pahorju namenili 52,99 odstotka oz. 375.229 glasov, Šarcu pa 47,01 odstotka oz. 332.949 glasov.

Uradni izid volitev bo predvidoma znan 28. novembra. Pred tem mu bodo dodali še glasove, ki bodo prispeli po pošti iz tujine. Tudi te glasovnice razmerja med kandidatoma ne morejo več spremeniti.

T. K. B.