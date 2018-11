14. november 2018 ob 12:55 MMC RTV SLO, STA Grem volit lokalne Volitve v Komnu v senci spora med Bandellijem in županskim kandidatom

Štirje županski kandidati majhne občine na Krasu z le okoli 3.550 prebivalci

Osrednji trg v Komnu. Središče Komna bo treba v novem mandatu začeti urejati. Foto: kraji.eu

Predvolilno dogajanje v občini Komen je prešlo občinske meje, nekdanjega župana Marka Bandellija pa je vpletanje v zgodbo stalo ministrskega stolčka. Gre za spor okoli domačije Maksa Fabianija v Kobdilju.

Spor med sosedoma, županskim kandidatom Erikom Modicem in družino Malgaj, ki ima v lasti domačijo Maksa Fabianija, imenovano tudi Villa Fabiani v Kobdilju, ima že dolgoletno zgodovino. Bandelli je kot nekdanji župan Komna ozadje popisal v pojasnilu premierju Marjanu Šarcu in zapisal, da je "skupni imenovalec vseh sporov različen interes Modica in Malgajevih pri oddajanju prostorov. Modic ima B&B ponudbo za umirjene goste, Malgaj pa spodbuja na svoji domačiji masovni in nebutični turizem, kar ni niti v skladu z občinsko strategijo".



Gostje Malgajevih naj bi po navedbah Bandellija motili okoličane, obnova Ville pa naj bi se po njegovih informacijah vršila brez gradbenih dovoljenj. Erik Modic se je nad vsem tem dogajanjem nenehno pritoževal. Vrhunec spora pa po Bandellijevih pojasnilih predstavlja spreminjanje občinskega prostorskega načrta in potrditev spremembe namembnosti Modičeve parcele iz kmetijskega v zazidljivo zemljišče, čeprav je zavod za varstvo kulturne dediščine temu nasprotoval, saj bi graditev na tej parceli ogrozila veduto na spomeniško zaščiteno Fabijanijevo vilo.

S sporom se bo, kot kaže, tako ali drugače moral ukvarjati tudi župan, ki bo izvoljen na prihajajočih volitvah. Zato si županski kandidati želijo, da bi se težave vendarle rešile.

Štirje županski kandidati

Neodvisna kandidata Goran Živec (s podporo liste Čas za Kras ter strank SLS in SDS) in Sergio Stancich (s podporo liste OKO - Organizacija komenskih občanov) menita, da bosta sprti strani morali "narediti korak nazaj, da bi nato naredili dva koraka naprej". Županski kandidat stranke SAB Dean Zalesjak (podpirata ga tudi SD in SMC), pa pravi, da ne more komentirati zasebnih sporov in tudi kot morebitni župan ne bi bil pristojen za njihovo reševanje.

Četrti županski kandidat pa je Erik Modic, ki prav tako kandidira kot samostojni kandidat s podporo volivcev. Ravno Bandellijevo žuganje Modicu, za katerega je prepričan, da kandidira zato, da bi kot župan vplival na razplet omenjenega spora, je sicer Bandellija stalo ministrske funkcije.

A župana, ki bo izvoljen, čakajo še drugi izzivi. Več pozornosti bodo morali nameniti razvoju turizma v občini, zaključiti obnovo Štanjela, poskrbeti za obnovo komenske osnovne šole, predvsem tamkajšnje kuhinje in telovadnice, ter dograditi podružnično osnovno šolo v Štanjelu, dokončno urediti center Komna.

Občina Komen je sicer majhna občina na Krasu z le okoli 3550 prebivalci. Trenutno jo vodi Valter Ščuka, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana. Bandelliju je namreč županska funkcija prenehala, ko je po junijskih volitvah pristal v poslanskih klopeh, kamor se po odstopu z ministrskega mesta tudi vrača.

A. S.