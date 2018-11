Bandelli odstopil s položaja: V dveh mesecih sem naredil ogromno

Marko Bandelli odstopil z ministrskega mesta

13. november 2018 ob 08:42,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Ministrica za infrastrukturo in predsednica SAB-a Alenka Bratušek je na novinarki konferenci pojasnila, da je Marko Bandelli naredil napako in se zanjo opravičil, zanjo prevzel odgovornost in odstopil z mesta ministra.

Marko Bandelli je vse očitke premierja Marjana Šarca zavrnil in dejal, da je v dveh mesecih naredil ogromno. "Zamenjal sem glavnega direktorja organa upravljanja, ki je glavni odgovoren za črpanje sredstev EU, spremenili smo sistem delovanja in začeli odpravljati petletne težave z računalniškim sistemom," je povedal.

Dejal je, da je zaradi napak, ki jih je odkril, ustavil objavo tretjega rednega letnega poročila o črpanju evropskih sredstev ter zahteval pripravo novega poročila, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju in naj bi ga Šarec dobil prvi. Povedal je, da so odkrite napake naredile osebe, ki danes sedijo tudi v premierjevem kabinetu. Na vprašanje, katere osebe so to, je Bratuškova odgovorila: "Poglejte, katere ljudi ima zaposlene okoli sebe, pa boste ugotovili, kdo prihaja iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko." Bandelli je povedal še, da bo še naprej delal za stranko, ker jo ima rad in ker je tudi njen ustanovni član.

Bratuškova opozarja Šarca

Premier Šarec je na svojem profilu na Facebooku zapisal daljšo obrazložitev razlogov, zakaj meni, da mora minister iz kvote SAB-a oditi iz vlade. Razlogi so povezani z ministrovim delom, njegovo komunikacijo in ravnanji. Bratuškova pa je o tem, kaj želi Šarec od Bandellija in zakaj, obveščena iz medijev in preko Facebooka, kar se ji zdi nesprejemljivo. "Če so to komunikacijski kanali, ki jih bo od zdaj naprej uporabljala koalicija, potem je naš čas zelo skopo odmerjen," je dejala.

Predsednica SAB je izrazila pričakovanje, da bo imel Šarec enake vatle za vse funkcionarje v vladi - "tiste, ki jih je branil do danes, in tiste, ki jih namerava braniti" - ter da bo spoštoval visoke etične, moralne in komunikacijske standarde in da bo to zahteval tudi od ostalih funkcionarjev v vladi.

Poudarila je, da SAB ne bo odstopila od svoje predvolilne obljube, da bo uredila pokojnine, zdravstveni sistem in da bo poskrbela za mlade, kar da "je bil tudi dogovor in pogoj, da je stranka vstopila v koalicijo". "Če tega koalicija ni sposobna uresničiti, svoje vloge v vladi in koaliciji ne vidimo več," je dejala, pri tem pa še enkrat posebej izpostavila pokojnine.

Zdaj je sicer po njenih besedah na potezi Šarec, ki mora povedati, kako se bodo stvari odvijale naprej. "Bomo pa na prvem naslednjem koalicijskem sestanku, ki je, mislim da v četrtek, zahtevali, da se dogovorimo, kdaj bodo stvari iz koalicijske pogodbe urejene. Rok, da so zakoni sprejeti, je do 1. 1. 2019, torej se nam kar malo mudi," je dejala.

KPK podprl Šarca

"Nedavno ravnanje ministra Marka Bandellija, ki je z grožnjami o nedodelitvi javnih sredstev poskušal vplivati na razplet prihajajočih lokalnih volitev v Občini Komen, je Komisija ocenila za nesprejemljivo in zato pozdravlja odločnost predsednika vlade gospoda Marjana Šarca pri odločitvi, da ministru na podlagi njegovih dejanj ponudi možnost odstopa, sicer pa ga razreši," je v sporočilu za javnost sporočil KPK.

Bandelli je "na tleh"

Marko Bandelli je pred sejo izvršnega odbora SAB-a povedal, da je zelo na tleh in si tega ni zaslužil. Ob vprašanju, ali bo spoštoval poziv premierja Marjana Šarca k odstopu, je odvrnil z vprašanjem, kaj naj dela še v tej vladi.

Dodal je, da na ponedeljkovem srečanju s Šarcem ni bil govor o njegovem delu, ampak o (ne)sodelovanju SAB. Kot je kohezijski minister iz vrst SAB-a dejal ob prihodu na sejo izvršnega odbora, gre za prikrivanje drugih zadev. "Alenka Bratušek se bojuje za upokojence," je poudaril, a na vprašanje, ali se torej zavzema za izhod stranke iz koalicije, ni odgovoril.

Na vprašanje, ali bo odstopil z mesta ministra, je odgovoril z vprašanjem, kaj naj dela še v tej vladi, če nihče ne verjame njegovim dobrim namenom: "Kaj naj delam še v tej vladi? Če nobeden ne verjame mojim dobrim namenom, izjemno dobrim namenom, ki sem jih imel za ministrstvo. Za prikrivanje drugih zadev? Ko smo bili v pogovoru s Šarcem, ni bil govor o mojem delu, temveč o nesodelovanju naše stranke."

Sicer pa je Bandelli ob prihodu na stranko najprej novinarje vprašal, kaj bi radi še imeli. "Ali niste dovolj očrnili moje družine, mojih otrok in mene? Za kaj pa, za en stavek, za katerega sem se petnajstkrat opravičil. Ali je bil to cilj vas novinarjev?" je bil oster in obenem priznal, da je "zelo na tleh". "Nisem si tega zaslužil," je prepričan. Pojasnil je, da več kot dveh glob nima v svojem življenju. "Moji otroci doma jočejo," je pristavil.

Bandelli po hitrosti odstopa na sedmem mestu

Minister Bandelli, kot je poročala TV Slovenija, ne bo postal minister z najkrajšim stažem. Kar pet jih je bilo na ministrskem položaju manj kot mesec dni. Dva nekdanja ministra sta bila na položaju samo pet dni, hitri odhodi ministrov pa so zaposlovali predvsem vlado Mira Cerarja.

Tako je samo pet dni zaradi črne gradnje ministroval prvi infrastrukturni minister v vladi Alenke Bratušek Igor Maher, ki si prvo mesto na lestvici najkrajših ministrovanj deli z ministrico za izobraževanje v vladi Mira Cerarja Klavdijo Markež. Odstopiti je morala zaradi prepisovanja magistrske naloge.

Po slabem mesecu je odšel gospodarski minister Jožef Petrovič zaradi domnevnega kartelnega dogovarjanja v času, ko je bil zaposlen v DZS-ju.

Natanko mesec dni pa se je kot zdravstvena ministrica v vladi Bratuškove obdržala Alenka Trop Skaza, ki je odstopila, kakor je sama dejala, zaradi pritiskov. Če bo Bandelli odstopil ali ga bodo razrešili, bo na mestu ministrov z najkrajšim stažem zasedel sedmo mesto.

