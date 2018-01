Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 78 glasov Ocenite to novico! Ulica pred vlado je bila zapolnjena s stavkajočimi in protestniki. Foto: BoBo Ana Jakopič za MMC: "Vladi sporočamo, da nismo nevidni in neslišni, tako da ne bo mogla več trditi, da tega delavstva, ki mu ne želi priznati poštenega plačila, ni." Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Stavkajoče moti neenakost v enotnem plačnem sistemu. Foto: BoBo Stavkajoči so se zbrali tudi pred UKC-jem in v povorki krenili na glavni shod pred vlado. Foto: BoBo "Vstanite v suženjstvo zakleti," so peli stavkajoči pred vladno stavbo. Foto: MMC RTV SLO/Ana Svenšek Tudi zaposleni v zaporskem sistemu opozarjajo na plačno problematiko. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Stavke se udeležuje okoli 30.000 javnih uslužbencev, na shod v Ljubljano pa jih je prišlo med štiri in pet tisoč. Foto: BoBo Mislim, da se vlada boji, da je te solidarnosti pri nas vedno več. Tudi iz zasebnega sektorja nas kličejo s podporami, podporo pa nam je izkazalo tudi več pomembnih sindikatov zasebnega sektorja. Ana Jakopič o solidarnosti med javnim in zasebnim sektorjem Sindikati so se pet čez 12. uro zbrali pred poslopjem vlade. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Dodaj v

Nekaj tisoč stavkajočih pred vlado: "Zahtevamo le enako obravnavo"

Pred vlado nekaj tisoč stavkajočih javnega sektorja

24. januar 2018 ob 10:38,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 15:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Stavka javnega sektorja, ki bo sicer trajala ves dan, je vrh dosegla s shodom stavkajočih pred vladno palačo, ki se je začel - simbolično - pet čez dvanajsto uro. Stavkajoči so pred vlado krenili v povorkah izpred Univerzitetnega kliničnega centra, Univerze v Ljubljani in Doma sindikatov. Zbralo se je nekaj tisoč javnih uslužbencev.

Na sončni dan so tako središče Ljubljane napolnili nezadovoljni zaposleni v javnem sektorju, po ulicah pa je bilo mogoče videti sindikalne čepice v rdeči, svetlomodri, rumeni barvi, z vseh strani se je slišalo piskanje na piščalke in odkriti pogovori o nezadovoljstvu nad neodzivnostjo vlade. Množica se je zgrnila pred vlado in popolnoma napolnila Gregorčičevo ulico. Piskanje in vzkliki so postali še glasnejši.

Na transparentih, ki so jih nosili, smo lahko brali jasne pozive pristojnim, med drugim "Koprivnikar, odstopi" in "Za drobiž čuvamo morilce, da vi lahko mirno spite", kar so vladi sporočali iz sindikata, ki združuje tudi pravosodne policiste. "V zdravstvu vsi enakopravni, vendar ne enakovredni" in "Slovenija je v Evropi, naše plače žal ne" pa so na transparentih sporočali stavkajoči zdravstveni delavci. "Učimo zdravnike in učitelje", "Ne jamram, stavkam", "Vrnite nam odvzeto" so sporočali zaposleni v visokošolskih zavodih. Pridružile so se jim tudi zaposlene v vrtcih z zabavno domislico: "Ne morete me pretentati, delam v vrtcu." Poudarjena so bila opozorila, da majhna plača pomeni tudi mizerno pokojnino in pa napisi "Dostojno delo, dostojna plača".

Ignorantski odnos vlade lahko prekine samo glasna akcija, je bil prepričan eden izmed udeležencev, ki je dodal, da je škoda, ker v sindikatu nimajo več poguma, da bi pred vlado odvrgli "dimne bombe", kot so med svojim obleganjem vladne palače pred kratkim storili poklicni gasilci.

Stavkajoči protest začeli z delavsko himno

Stavkajoči so protest začeli s pesmijo, delavsko himno Internacionalo, nato pa so stavkajoče in njihove podpornike nagovorili predstavniki sindikatov. "Boj za popolno socialno in politično osvobojenje, boj za osvobojenje ljudstva je kulturen boj,” je bilo slišati z govornice, čemur so sledili vzkliki odobravanja navzočih. Navzoče je pozdravil tudi Josef Krejbych, sekretar evropske federacije javnih uslužbencev, ki je spomnil, da je krize konec in tako ni razlogov, da se ne bi vrnila sredstva tudi v javnem sektorju, saj je ta pomemben za razvoj države. Tudi na Češkem so se dolgo pogajali z vlado in ta je pred meseci privolila v povišanje plače v javnem sektorju za od 10 do 15 odstotkov.



"Vlada za bogate ima, za druge pa nikoli"

"Vse polno nas je, ulica je polna! Stavka je pravica in dolžnost vsakega posameznika. Tisti, ki imajo moč, skušajo prikazati današnji upor kot nerazumen. Vlada pošilja sporočilo, da za bogate ima, za druge pa nikoli," je stavkajoče nagovorila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič in pozvala: "Včeraj smo prosili, danes zahtevamo, jutri bomo vzeli."

"Milijardo vlada zelo lahko najde"

"Obljubljali so, da bomo z varčevanjem lahko pozneje imeli boljše življenje. Ali ga imate? Vzeli so vam eno plačo na letni ravni. Javni sektor že zdaj hira, ne želijo inšpektorjev, da bi preverjali neplačevanje delavcev," pa je dodala namestnica vodje koordinacije stavkovnih odborov Ana Jakopič.

"Pet let po koncu krize se vlada dela, da prikrajšanega delavstva ni, tisti denar, ki bi ga morali vrniti v plače, pa namenja elitam. Tega novega socialnega sporazuma, da naj reveži dajejo bogatim, nismo nikoli podpisali, in očitno je, da se tudi delavstvo s tem ne strinja," je nato za MMC opozorila sindikalistka in s prstom pokazala na glasno množico ljudi, ki je še malo prej vzklikala "lopovi". "Vlada misli, da delavci nimajo nič za povedati, ko se elitam dvigajo plače tudi za 40 odstotkov, kot je bilo to v primeru Lidije Glavina, medtem ko so tisti, ki dejansko "motor" gospodarstva vlečejo naprej, spregledani," je poudarila Jakopičeva.

Kaj pravite na vladno trditev, da denarja za milijardo evrov vredne zahteve sindikalistov enostavno v proračunu ni? "To milijardo lahko vlada zelo lahko najde, če si to želi," je odvrnila in poudarila, da je to zgolj številka, ki je ni težko skupaj spraviti, ko je treba kakšno ugodnost zagotoviti "elitam". "Upamo, da se bodo ministri nehali ukvarjati z razbremenjevanjem superbogatih in bodo končno razbremenili tudi najbolj produktivne v tej družbi, delavce tako v javnem kot zasebnem sektorju, še posebej tiste, ki imajo najbolj mizerne plače," je nadaljevala Jakopičeva in dodala, da upa, da se bo vlada "končno vzela k sebi".

Deveto leto varčevalnih ukrepov

Pred stavkajoče je stopil tudi Jakob Počivavšek, iz pogajalske skupine 16 sindikatov, ki so organizatorji stavke. "Deveto leto varčevalnih ukrepov teče, osem ukrepov je še vedno veljavnih, vključno z 8-odstotnim znižanjem plač. Krize je konec, kaj zdaj čaka vlada?" se je vprašal Počivavšek. Dodal je, da vlada ni izpolnila zavez in odpravila anomalij, ampak da zavlačuje, medtem ko sindikati "ne zahtevajo nič drugega kot enako obravnavo". Dodal je, da nikakor ne sprejemajo tega, da bi v enotnem plačnem razredu pridobivali le eni, pri čemer je mislil na zdravnike, drugi pa nič. Iz množice je ob tem vzniknilo: "Lopovi, lopovi!"

16 stavkajočih sindikatov

V stavki je sodelovalo 16 sindikatov iz Počivavškove pogajalske skupine, preostali pa so ji izrazili podporo. Na protest so prišli tudi nekateri člani sindikatov, ki sicer ne stavkajo, a podpirajo postavljene stavkovne zahteve. In tudi tisti, ki jim je stavkanje z zakonom prepovedano. Tako smo lahko opazili člane sindikata ministrstva za obrambo. Sekretar Marjan Lah je za MMC pojasnil, da so s terena dobili informacije, da nekateri nadrejeni niso želeli odobriti dneva dopusta za prihod na protest. "A smo z našo udeležbo vseeno zadovoljni," je dodal in še enkrat poudaril, da od vlade zahtevajo odpravo napak, ki jih je povzročila z odpravo plačnih anomalij. "Če so prisluhnili direktorjem, je čas, da tudi nam."

Tudi v Visokošolskem sindikatu Slovenije si želijo, da bi vlada pošteno obravnavala vse plačne skupine in vzpostavila ravnovesje med vsemi javnimi uslužbenci. "Treba je premisliti, ali kot družba dejansko jemljemo znanje kot vrednoto ali so to le floskule," je za MMC dejal Samo Repolusk.

Tudi preostali sindikati so vlado opozorili, da je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, v prvi vrsti zdravniki, posegla v enoten plačni sistem. Zahtevajo, da se znova vzpostavijo ustrezna razmerja in popravijo plače. Protestniki so se po eni uri razšli, a vladi predtem napovedali, da je ta opozorilni stavkovni dan lahko šele začetek, če dogovorov ne bo kmalu.

,

— Gorazd Kosmač (@kosmacg) January 24, 2018

Slovenija je v Evropi, naše plače žal ne, vladi sporočajo stavkajočih v javnem sektorju. #stavka pic.twitter.com/Gc8bgMZKun — Ana Svenšek (@AnaSvensek) January 24, 2018

Gorazd Kosmač, Ana Svenšek, A. K. K.