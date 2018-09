Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Premier Marjan Šarec bo za novega kandidata za ministra za javno upravo predlagal Rudija Medveda Foto: BoBo Dodaj v

Novi kandidat za ministra za javno upravo je Rudi Medved

Medved je direktor občinske uprave Občine Zagorje ob Savi

6. september 2018 ob 09:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Premier Marjan Šarec bo za novega kandidata za ministra za javno upravo predlagal novinarja Rudija Medveda.

Rudi Medved je bil v letih od 1992 do 2005 je bil urednik dnevnoinformativnega in aktualnopolitičnega uredništva na Radiu Slovenija ter urednik notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj na TV Slovenija.

V letih 2005 in 2006 je bil odgovorni urednik Radia Kum Trbovlje, v letih 2007 in 2008 pa urednik oddaje 24 ur na POP TV-ju. Leta 2004 je postal direktor Kulturnega centra Delavski dom Zagorje, od leta 2012 je direktor občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, je zapisano na spletni strani LMŠ-ja.

G. C.