Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Inšpektorat se lotil nadzora po prijavi očitne napačne oznake dalmatinskega prštuta kot "kakovost iz Slovenije". Foto: MMC RTV SLO Živila, katerih kraj izvora ni bila Republika Slovenija, niti niso bila slovenskega porekla, ob ceni pa so bila oglaševana kot »Kakovost iz Slovenije«, so bila odkrita v 68 primerih v 17 poslovalnicah. Direktorica inšpekcije Andreja Bizjak o pregledu trgovin Hofer Primer napačno nameščenega oglasa »Kakovost iz Slovenije« za proizvod, ki ni slovenskega porekla in katerega kraj izvora ni Republika Slovenija. Foto: MMC RTV SLO Hofer je moral mleko zaradi napačne oznake umakniti iz prodaje. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Zaradi zavajajočih oglasov umik mleka in kazni Hoferju

Hofer kot "Kakovost iz Slovenije« označeval proizvode, ki niso slovenskega izvora in katerega kraj izvora ni Slovenija

30. maj 2018 ob 17:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trgovska veriga Hofer je v polovici pregledanih trgovin pod znamko "Kakovost iz Slovenije" oglaševala živila, ki niso izvirala iz Slovenije ali bila slovenskega porekla, so ugotovili na Inšpektoratu za varno hrano.

V akciji od 19. do 31. marca je bilo pregledanih skupaj 36 poslovalnic na celotnem območju države. Živila, katerih kraj izvora ni bila Slovenija in niso bila slovenskega porekla, ob ceni pa so bila oglaševana kot »Kakovost iz Slovenije«, so bila odkrita v 68 primerih v 17 poslovalnicah.

Dalmatinski pršut »slovenske kakovosti«

Oznako »Kakovost iz Slovenije« je trgovec v času nadzora oglaševal: »Podpiramo slovensko kakovost in prisegamo na fer odnos. Pri HOFERju si prizadevamo kupcem ponuditi vse več slovenskih izdelkov najvišje kakovosti.« Inšpektorji pa so pri pregledu ugotovili, da je trgovec kot kakovost iz Slovenije označil tudi dalmatinski narezek, ki je bil narejen in pakiran na Hraškem. Takšnih izdelkov je bilo še več, vendar je bila večina oznak napačno nameščena le na policah.

Prispevek s podrobnimi pojasnili inšpektorata za varno hrano za TV Dnevnik ob 19. uri pripravlja Tadeja Anžlovar.

Mleko in mlečne izdelke umaknili iz polic

V primeru treh vrst mleka, jogurta in kefirja, ki so bili proizvedeni v Avstriji in na embalaži označeni kot "Kakovost iz Slovenije", pa so izrekli prepoved prometa. "Gre za mleko iz slovenskih kmetij, ki ga v Avstriji predeluje, polni in pakira avstrijska mlekarna ter prodaja trgovina Hofer, zato je izdelek treba označiti kot izdelek "avstrijskega porekla", je pojasnila direktorica inšpekcije Andreja Bizjak. Vendar na embalaži država porekla ni bila označena.

Hofer: Spreminjamo embalažo in oznake polic

V Hoferju odgovarjajo, da so nedoslednosti oznak na policah nastale zaradi človeške napake, in so bile nemudoma odpravljene. "Oznaka 'Kakovost iz Slovenije' je na policah namreč premična, saj se včasih spreminja tudi lokacija izdelka v poslovalnici," so zapisali v Hoferju, kjer zagotavljajo, da so sistem označevanja spremenili, tako naj napačnih oznak ne bi bilo več. Za sporne mlečne izdelke je postopek po njihovih navedbah še v teku. Trdijo namreč, da je bil ob oznaki »Kakovost iz Slovenije« ter pripisu »Mleko iz Slovenije« na embalažah dosledno naveden avstrijski dobavitelj. Kljub temu bodo tudi v tem primeru embalažo popravili.

Za pravno osebo sedemnajstkrat po 6000 evrov kazni

Inšpektorji so skupaj uvedli 17 prekrškovnih postopkov z globami od 600 do 1.800 evrov za prekršek odgovorne osebe pravne osebe oziroma 6000 evrov globe za pravno osebo. Sicer je bil nemški trgovec šele prvi v fazi pregledov, ki jih napoveduje inšpektorat za varno hrano. Kot pravijo, bodo pregledali označevanje porekla pri prav vseh večjih verigah.

Jure Brankovič, Tadeja Anžlovar