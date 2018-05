Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V izjavi, ki so jo naslovili Priložnosti za rešitev in preobrat, so zapisali, da bo le kakovostna sestava državnega zbora državljanom povrnila zaupanje v javne in državne ustanove. Foto: BoBo Dodaj v

Zbor za republiko volivce nagovarja k podpori SDS-a, NSi-ja in SLS-a

Država je "po letu 2008 zašla v slepo ulico"

15. maj 2018 ob 12:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zbor za republiko pred parlamentarnimi volitvami poziva ljudi, naj na volišča odidejo v čim večjem številu in dobro premislijo, komu bodo zaupali vodenje države. Sami podpirajo "predvsem stranke in osebnosti, ki so se izkazale pri obrambi resničnih nacionalnih interesov."

Kot take stranke so navedli SDS, Novo Slovenijo in Slovensko ljudsko stranko. V izjavi pred volitvami 2018 so poudarili, da je Slovenija "predvsem po letu 2008 zašla v slepo ulico nezaupanja, negotovosti, razočaranja in zmede. To najbolje ponazarjajo zapleti v bančništvu, zdravstvu, pravosodju, vojski in diplomaciji." Letošnje parlamentarne volitve tako vidijo kot "priložnost za rešitev in preobrat".

Volivce pozivajo, naj nagradijo kandidate, ki so se izkazali z merljivimi dosežki. "V Zboru za republiko po eni strani spoštujemo vrednote in dosežke slovenske osamosvojitve, po drugi strani pa izražamo zaskrbljenost zaradi zamujenih priložnosti in negotove prihodnosti mlade generacije. Pritrjujemo osebnostim, strankam in vladam, ki so se odlikovale pri uveljavitvi in varovanju slovenske suverenosti; ki so utrjevale demokratične ustanove, dosegle mednarodno priznanje, vključitev v EU in Nato, v schengenski in evrski sistem, navsezadnje pa so leta 2008 tudi vodile Evropsko unijo."

Prva naloga izvoljenih poslancev postavitev vlade, ki jo morajo sestavljati najzanesljivejši ljudje, dodajajo v zboru in poudarjajo, da bo v ospredju problem preseljevanja in pritiska na evropske meje. "Pravičnost in mir sta povezana z zahodnoevropskimi demokratičnimi sistemi, ki morajo biti in ostati pogoj za sleherno integracijsko politiko," so še zapisali.

A. S.