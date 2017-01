Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Metka Zevnik in Aleš Primc iz iniciativnega odbora za stranko Glas za otroke in družine sta objavila poziv k ustanovnemu članstvu. Foto: BoBo Glas za otroke in družine, ki bo v kratkem nova politična stranka, bo povezovalna, saj izhajamo iz široke družbene koalicije dveh družinskih referendumov, ko smo gasili požare nenormalnih levičarskih družinskih zakonikov. Metka Zevnik Sorodne novice Gibanje za otroke in družine predstavilo predlog zakona, ki "ima srce, ki bije in je živo" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zevnikova in Primc ustanavljata stranko Glas za otroke in družine

"Za bolj bogu, otrokom in družinam prijazno Slovenijo"

14. januar 2017 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V iniciativnem odboru za stranko Glas za otroke in družine so objavili poziv k ustanovnemu članstvu. Pričakujejo podporo tistih, ki imajo otroke, vnuke in družine na vrhu svojih vrednot.

Poziv k članstvu v politični stranki s skrajšanim nazivom Glas sta Metka Zevnik in Aleš Primc pred dnevi objavila na spletni strani Gibanja za otroke in družine. Vanjo vabita tiste, ki želijo, da bi bila Slovenija "bolj Bogu, življenju, otrokom, mladim, družinam in starim staršem prijazna".

"Glas za otroke in družine, ki bo v kratkem nova politična stranka, bo povezovalna, saj izhajamo iz široke družbene koalicije dveh družinskih referendumov, ko smo gasili požare nenormalnih levičarskih družinskih zakonikov," je poudarila Zevnikova. Ustvariti je treba "normalne zakone" za dobro vseh nas, je dodala.

V stranki bodo podpirali soustvarjanje lepše prihodnosti vseh družin, varovanja družine in življenja, spoštovanje družinskih vezi, vzgojo otrok po vrednotah njihovih staršev, možnosti za mlade in podjetnike ter varnost za starejše. Prav tako se bodo zavzemali za to, da bi človek od poštenega dela lahko dostojno živel, je še navedla Zevnikova.

Osnutek programske deklaracije, ki jo bodo člani potrjevali na ustanovnem kongresu, sicer obsega 38 točk, njegovo vodilo pa je Upajmo si. Poleg opisanih izhodišč v njem med prednostnimi vrednotami navajajo tudi spoštovanje slovenske kulture, dela, nedeljskega počitka in krščanstva, nesprejemljivost "poseganja po življenju nerojenih otrok, bolnih in ostarelih", večjo rodnost in pravično pravosodje.

