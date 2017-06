Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je na tretjem prostem treningu dosegel tretji najhitrejši čas. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Formula ena: Kvalifikacije za VN Azerbajdžana

Na tretjem prostem treningu najhitrejši Bottas

24. junij 2017 ob 15:02

Baku - MMC RTV SLO

Ob 15. uri se je v Bakuju v Azerbajdžanu začel kvalifikacijski trening pred nedeljsko prvo dirko F1 za VN Azerbajdžana.

Tretji prosti trening pred kvalifikacijami je pripadel Valtteriju Bottasu, ki je z mercedesom dosegel najhitrejši čas, bil je za slabo desetinko hitrejši od Kimija Räikkönena (Ferrari), tretji je bil Lewis Hamilton (Mercedes), ki je zaostal za dobre štiri desetinke.

Zadnjo preizkušnjo v Bakuju (VN Evrope) je dobil Nico Rosberg, drugi je bil Sebastian Vettel, tretji Sergio Perez.

Prvi del kvalifikacij je najbolje odpeljal Hamilton, ki je postavil najhitrejši čas (1:41,983), bil je za dobre pol sekunde hitrejši od drugouvrščenega Verstappna. izpadli so Fernando Alonso, Romain Grosjean, Marcus Ericsson, Stoffel Vandoorne in Jolyon Palmer, ki je ostal celo brez časa. Dirkači so sicer imeli veliko težav pri zaviranju z blokiranimi gumami.

