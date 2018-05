Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 12 glasov Ocenite to novico! Diego Costa je tik pred odmorom zatresel mrežo topničarjev. Foto: Reuters Diego Simeone je s šalom Atletica norel na tribuni. Foto: Reuters Tekmo na stadionu Wanda Metropolitano si je ogledal tudi najboljši teniški igralec sveta Rafael Nadal. Foto: Reuters Joker Rolando je spretno poslal žogo tik ob vratnici v mrežo. Foto: Reuters Amadou Haidara je kronal sijajno igro Salzburga v drugem polčasu. Foto: Reuters Sorodne novice Griezmann šokiral topničarje - Atletico z igralcem manj do remija Dodaj v

Diego Costa popeljal Atletico v finale, Rolando junak v Salzburgu

Finale bo 16. maja v Lyonu

3. maj 2018 ob 21:05,

zadnji poseg: 3. maj 2018 ob 23:32

Madrid,Salzburg - MMC RTV SLO

Diego Costa je popeljal madridski Atletico v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je dosegel edini zadetek proti Arsenalu (1:0). V Lyonu jih 16. maja čaka Marseille, ki je po podaljšku izločil Salzburg.

Topničarji bodo sezono končali brez lovorike in tudi v naslednji sezoni ne bodo igrali v Ligi prvakov. Veliko razočaranje za Arsena Wengerja, ki bo po 22 letih zapustil klop Arsenala po novi slabi sezoni.

Tretji veliki finale za Oblaka

Jan Oblak bo zaigral v svojem tretjem velikem evropskem klubskem finalu. V sezoni 2013/14 je v izgubil finale Evropske lige z Benfico, dve sezoni zatem pa še finale Lige prvakov z Atleticom v Milanu proti mestnemu tekmecu Realu po streljanju enajstmetrovk.

Arsenal veliko zapravil že na prvi tekmi

Londončani so prejšnji četrtek zapravili lepo priložnost, da si priigrajo prednost. Vodili so z 1:0 in imeli kar 80 minut igralca več, saj je bil izključen Šime Vrsaljko. Odlični Oblak je preprečil višje vodstvo Arsenala, po protinapadu pa je v 82. minuti za končnih 1:1 zadel Antoine Griezmann.

Huda poškodba kapetana Koscielnyja

Topničarji so tudi na stadionu Wanda Metropolitano razočarali. V prvem polčasu niso niti enkrat streljali na vrata, Oblak je imel miren večer. Diego Costa je zapretil že v 6. minuti, ko se je otresel Nacha Monreala, vendar je streljal mimo vrat. Gostje so že v 12. minuti ostali brez Laurenta Koscielnyja. Kapetan si je strgal ahilovo tetivo in odnesli so ga z zelenice, vstopil je Calum Chambers. Arsenal ni prevzel pobude in gostitelji so mirno narekovali ritem igre, ki jim je ustrezal. Trener Diego Simeone je zaradi kazni s prve tekme znova spremljal tekmo s tribune. V svojem slogu je bil energičen, vseskozi je krilil z rokama.

Diego Costa kronal boljšo igro Atletica

V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Oblak poslal dolgo žogo na polovico Arsenala, Griezmann je sijajno zaposlil Diega Costo, ki je stekel proti Davidu Ospini in poslal žogo pod prečko. Hector Bellerin je zelo slabo oviral odličnega napadalca, ki je prišel do strela.

Še največ dela je imel Oblak v 63. minuti, ko je od daleč poskušal Granit Xhaka. Slovenski reprezentančni vratar je žogo odbil v kot. Wenger je v igro poslal tudi Henrika Mhitarjana, ki je v 72. minuti z roba kazenskega prostora streljal prek vrat. Sedem minut pred koncem je poškodovani Diego Costa zahteval menjavo. Vstopil je Fernando Torres, ki bo po koncu letošnje sezone zapustil Atletico. "El Nino" je imel dve minuti pred koncem izjemno priložnost za 2:0, vendar se je s parado izkazal Ospina.

Marseille do finala po drami v Mozartovem mestu

V Salzburgu so gledalci spremljali precej bolj dramatično srečanje. Gostitelji so v rednem delu zadeli dvakrat in tako izničili prednost Marseilla, ki je prejšnji četrtek na Velodromu zmagal z 2:0. V 116. minuti je po podaji iz kota odločil rezervist Rolando.

Najlepšo priložnost v prvem polčasu je imel v 13. minuti Munas Dabbur, ki je z roba kazenskega prostora meril je točno v vratarja Yohanna Peleja. Francozi so le branili lepo prednost s prve tekme.

Izjemen slalom Haidare

Bolj živahen je bil uvod drugega polčasa. V 46. minuti je za goste v kazenskem prostoru poskusil Lucas Ocampos, a je zadel le zunanji del mreže. Tri minute zatem je Valere Germain streljal mimo vrat. V 53. minuti so Salzburžani povedli, potem ko je po samostojni akciji zadel Amadou Haidara. Z desne strani je v pravem slalomu švignil mimo branilcev Marseilla in z desno nogo ukanil še Peleja.

Po avtogolu Sarrja prednost Marseilla izničena

Gostitelji so dobili silovit zalet. V 58. minuti je nevaren strel s 30 metrov sprožil še Andre Ramalho, Pele pa je žogo odbil. V teh trenutkih je Salzburg močno pritiskal in v 65. minuti je izničil prednost Francozov s prve tekme. Xaver Schlager je streljal z desne strani s 13 metrov, Bouna Sarr pa je preusmeril smer žogi, ki je končala v mreži. V 71. minuti je gostujoči vratar izvrstno posredoval po strelu Hee-Chana Hwanga, v 73. minuti pa je na drugi strani Florian Thauvin z glavo zadel prečko.

Čaleta-Car imel na glavi 3:0

Do konca se izid ni spremenil in sledil je podaljšek. V prvih 15 minutah so bili gostitelji precej boljši, v 99. minuti je Duje Čaleta-Car prišel do strela z glavo po podaji iz kota, a je njegov strel Pele izvrstno obranil.

Rolando zadel po kotu, ki ga je poklonil stranski sodnik

V drugem delu podaljška so bili vsi nogometaši že popolnoma na koncu z močmi. V 116. minuti so Francozi prišli do odločilnega zadetka. Sveži Rolando, ki je vstopil v 101. minuti, je zadel z desnoi nogo po kotu Dimitrija Payeta. Stranski sodnik je naredil veliko napako, saj kota sploh ne bi smelo biti. Žoga se je odbila od Ocamposa. Avstrijci so bili popolnoma na tleh in Haidara je v 119. minuti prejel še drugi rumeni karton.

Rose: Na obeh tekmah smo bili prikrajšani

"Vsekakor smo razočarani, saj smo imeli veliko priložnbost za finale. Mislim, da smo bili v seštevku dveh tekem boljši. Nikoli ne govorim o sodnikih, a na obeh tekmah smo bili prikrajšani. V Marseillu nam niso piskali enajstmetrovke, tokrat pa seveda kota ni bilo. Sodniki so samo ljudje, priznali so napako, čeprav je to v tem trenutku zelo težko sprejeti," je pojasnil trener Salzburga Marco Rose, ki ima v naslednjem tednu priložnost, da osvoji dvojno krono (avstrijsko prvenstvo in pokal).

Polfinale, povratni tekmi:

Salzburg - MARSEILLE * 2:1 (0:0) 0:2

Haidara 53., Sarr 65./ag; Rolando 116.

RK: Haidara 119./Salzburg

* - podaljšek

Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho , Čaleta-Car , Ulmer ( 96./Pongračić), Haidara , Schlager ( 84./Minamino), Samassekou, Berisha, Dabbur , Gulbrandsen ( 69./Hwang).

Marseille: Pele , Sarr , Rami , Luiz Gustavo, Amavi , Lopez ( 66./Zambo), Sanson ( 101./Rolando ), Thauvin, Payet , Ocampos, Germain ( 84./N'Jie).

Sodnik: Sergej Karašev (Rusija)



ATLETICO MADRID - Arsenal 1:0 (1:0) 1:1

Diego Costa 45.

Atletico: Oblak, Thomas Teye ( 93./Savić), Gimenez, Godin, Lucas Hernandez, Saul Niguez , Gabi , Vitolo ( 74./Correa), Koke, Diego Costa ( 83./Torres), Griezmann.

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi , Koscielny ( 12./Chambers), Monreal , Xhaka, Ramsey, Wilshere ( 68./Mhitarjan), Welbeck, Özil, Lacazette.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)



Izida prvih tekem sta v krepkem tisku. Finale bo 16. maja v Lyonu.

A. G.