Dve vratnici in gol Williana, nato pa izenačenje Messija

Bešiktaš z igralcem manj nemočen v Münchnu

20. februar 2018 ob 20:26,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 23:23

London,München - MMC RTV SLO

Chelsea in Barcelona sta se po šestih letih spet srečala v izločilnih bojih Lige prvakov. Prva tekma osmine finala na Stamford Bridgeu se je končala z 1:1.

V zanimivem prvem polčasu so ritem po pričakovanjih narekovali gosti, a so imeli lepše priložnosti gostitelji, ki so se dobro branili in bili nevarni, ko so napadli. Willian je dvakrat s približno 20 metrov zadel vratnico, najprej v 33. minuti eno, osem minut pozneje pa še drugo. Že na začetku tekme, v 5. minuti, je z roba kazenskega prostora z levico zapretil Eden Hazard, a je žoga šla čez vrata.

Willian je v 62. minuti vendarle zadel za vodstvo angleških prvakov z 1:0. Znova si je našel nekaj prostora in streljal s podobne razdalje kot v prvem polčasu in z natančnim strelom po tleh z desnico ob vratnici matiral Marca-Andreja ter Stegna.

Katalonci so izenačili v 75. minuti, ko so domači napravili napako pred svojimi vrati pri izgradnji napada (Andreas Christensen je bil tisti, ki si je privoščil nespametno podajo čez kazenski prostor), do žoge je prišel Andres Iniesta in podal do Lionela Messija, ta pa je iz sredine kazenskega prostora z levico zatresel mrežo za 1:1. To je bil sploh prvi zadetek Argentinca v karieri proti Chelseaju, odigral je že deveto tekmo! V prvem polčasu je pripravil lepo priložnost Paulinhu, ki pa je z glavo streljal mimo vrat.

Barcelona se bori za 11. zaporedno uvrstitev v četrtfinale, Chelsea pa je v zadnjih petih sezonah napredoval med najboljših osem ekip le enkrat.

Bayern z igralcem več nadigral Bešiktaš

Bayern je pred domačimi navijači gostil Bešiktaš in slavil s 5:0. Turki so že v 16. minuti ostali brez izključenega Domagoja Vide, ki je napravil prekršek nad Robertom Lewandowskim. V 43. minuti je nemški prvak povedel z zadetkom Thomasa Müllerja po nizkem predložku Kingsleyja Comana z leve strani.

Francoz je v 53. minuti povišal na 2:0 s približno desetih metrov. Malo predtem je Lewandowski s prostega strela stresel vratnico. V 66. minuti je Müller še enkrat meril v polno po akciji Arjena Robbna in Joshue Kimmicha. Lewandowski se je v 79. minuti iz bližine še sam vpisal med strelce po odbiti žogi vratarja Fabrija po strelu Matsa Hummelsa. Poljski napadalec je v 88. minuti postavil končni izid, podal je Robben.

Osmina finala, prvi tekmi

CHELSEA - BARCELONA 1:1 (0:0)

Willian 62.; Messi 75.

Chelsea: Courtois, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Kante, Fabregas (84./Drinkwater), Alonso, Moses, Hazard, Willian, Pedro (83./Morata).

Barcelona: ter Stegen, Jordi Alba, Umtiti, Pique, Sergi Roberto, Busquets, Paulinho (63./Aleix Vidal), Rakitić, Iniesta (92./Andre Gomes), Messi, Suarez.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)



BAYERN - BEŠIKTAŠ 5:0 (1:0)

Müller 43., 66., Coman 53., Lewandowski 79., 88.

RK: Vida 16./Bešiktaš

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Vidal (83./Tolisso), Müller, James Rodriguez (44./Robben), Coman (81./Ribery), Lewandowski.

Bešiktaš: Fabri, Erkin (69./Gönul), Pepe, Vida, Adriano, Hutchinson, Medel (85./Arslan), Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love (57./Tošić).

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)

Povratni tekmi bosta 14. marca.

