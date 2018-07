Domžale naprej po zaslugi gola v gosteh; Rudar s kar 10:0

Rudar s Steauo, Domžale z Ufo

19. julij 2018 ob 20:16,

zadnji poseg: 19. julij 2018 ob 23:22

Domžale,Forli - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal so se na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo s Širokim Brijegom razšli z 1:1 in si zagotovili napredovanje. V 2. krog se je zanesljivo uvrstil tudi velenjski Rudar.

Domžalčani so tudi letos dobro začeli evropsko sezono. Po zaslugi dveh gostujočih zadetkov na prvi tekmi, ko so celo povedli z 2:0, a iz Hercegovine odšli z remijem, so se prebili v 2. krog, kjer jih čaka ruska Ufa s kapetanom slovenske reprezentance Bojanom Jokićem.

Na domači zelenici so napadli in v deseti minuti prišli do prve priložnosti, ko je streljal Shamar Nicholson, s posredovanjem pa se je izkazal Luka Bilobrk. Vratar Širokega pa je klonil že v nadaljevanju akcije, ko je z desne strani Agim Ibraimi v kazenski prostor poslal natančen predložek. Utekel je Dario Melnjak in z glavo zatresel mrežo. Po približno pol ure so zapretili gostje, a je razčistil Gaber Dobrovoljc, tri minute pozneje pa je domači vratar Dejan Milić napravil veliko napako, ko je žogo podal Draženu Bagariću. Ta je ostal sam in streljal, vendarle pa je Milić z obrambo preprečil izenačenje.

V drugem delu so gostje zaigrali napadalneje, a si večjih priložnosti niso priigrali, v 73. minuti pa so le prišli do izenačenja. Kot je izvedel Dejan Čabraja, Tilna Klemenčiča pa je v kazenskem prostoru preskočil Bernardo Matić, ki je poskrbel za dramatično končnico tekme. Tri minute pozneje bi lahko Domžale v vodstvo vrnil Lovro Bizjak, ki je preigral Josipa Barišića, vendar mu je strel Bilobrk ubranil. V zadnjih minutah je Široki zapretil, toda izid je ostal nespremenjen.

Tudi na drugi tekmi visoka zmaga Rudarja

Rudar je sanmarinski Tre Fiori ugnal s skupnim izidom kar 10:0. Velenjčani so si že pred tednom dni pred domačimi gledalci z visoko zmago s 7:0 priigrali drugi krog kvalifikacij. Na povratnem obračunu v Forliju v Italiji, kjer je klub iz San Marina igral domačo tekmo, pa so s 3:0 postavili piko na i zanesljivi uvrstitvi v 2. krog, kjer pa jih čaka bistveno težje delo in dvoboj z nekdanjim evropskim velikanom Steauo iz Bukarešte.

Tudi tokrat so imeli knapi od prve minute pobudo in ves čas napadali. Kljub številnim strelom Rudarja pa je domača obramba klonila šele v zaključku prvega dela, ko je pot v mrežo našel Klemen Bolha. Tako kot na prvi tekmi v Velenju je Rudar tudi tokrat izvrstno začel drugi polčas, ko je Robert Pušaver podal, na 2:0 pa je povišal Vlatko Šimunac, ki je v drugem delu vstopil v igro. Morda najlepšo priložnost Tre Fiorija je v 58. minuti zapravil Alessandro Teodorani, 13 minut pozneje pa so Velenjčani povečali svojo prednost na 3:0. Šimunac je zadetku dodal še podajo, zadel pa je Abu Kamara.

V 2. predkrog Evropske lige se je uvrstil tudi Maribor, tam pa bo po izpadu iz kvalifikacij Lige prvakov igrala tudi Olimpija.

Evropska liga, 1. predkrog, povratni tekmi:

DOMŽALE - Široki Brijeg 1:1 (1:0) 2:2

2.000; Melnjak 11.; Matić 73.

Domžale: Milić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak , Husmani, Gnezda Čerin, Ibričić, Ibraimi ( 80./Žužek), Bizjak ( 90./Kirm), Nicholson ( 67./Mujan ).



Široki: Bilobrk, Ćorluka, Kovačić , Barišić, Marković ( 83./Kvesić), Matić , Kožul ( 46./ Marić), Begonja, Bagarić , Turčin, Silva ( 60./Čabraja).

Sodnik: Antti Munukka (Finska)

Tre Fiori (SMA) - RUDAR VELENJE 0:3 (0:1) 0:7

Bolha 43., Šimunac 47., Kamara 71.



Tre Fiori: Pizzolato, Andreini, Filippi, Ghetti, Acquarelli , Succi , Teodorani, Constantini ( 63./Pasolini), Tamagnini ( 82./Matteoni), Della Valle ( 72./Marinaro), Vassallo .



Rudar: Pridigar, Pušaver, Vasiljević, Tomašević, Pišek, Bolha ( 67./Muić), Trifković ( 46./Parfitt-Williams), Solomun, Radić ( 46./Šimunac ), Tučić, Kamara .



Sodnik: Fyodor Zammit (Malta)



V krepkem tisku sta izida prvih tekem.

T. J.