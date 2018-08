Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nikola Kalinić se ni izkazal v dresu Milana. Foto: EPA Dodaj v

Hrvaški napadalec Kalinić novi soigralec Oblaka

Selektor Dalić ga je na SP-ju poslal domov

9. avgust 2018 ob 18:06

Madrid - MMC RTV SLO

Jan Oblak je dobil novega soigralca pri madridskem Atleticu. Hrvaški napadalec Nikola Kalinić je podpisal triletno pogodbo. Za 30-letnega Hrvata, ki je prišel iz Milana, so Španci odšteli 14,5 milijona evrov.

V Atleticu čaka Kalinića boj za mesto v napadu z Antoinom Griezmannom in Diegom Costo. "Kalinić je močan napadalec z dobro igro z glavo in ima veliko izkušenj iz evropskega nogometa," so pri Atleticu zapisali ob podpisu pogodbe.

Kalinić, ki je predtem igral tudi za Hajduk, Blackburn, Dnipro in Fiorentino, je za Milan v 42 nastopih dosegel šest zadetkov. Vodstvo Milana ni bilo zadovoljno z njegovim učinkom, vsekakor ni upravičil 20 milijonov odškodnine lani poleti.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji je selektor Zlatko Dalić poslal Kalinića domov. Počilo je po uvodni tekmi z Nigerijo, na kateri bi moral Kalinić vstopiti kot zadnja, tretja menjava, a je zaradi bolečin v hrbtu zavrnil selektorja. Kalinić je bil že dalj časa nezadovoljen s statusom v reprezentanci.

A. G.