Luksemburg do točke v Toulousu, Belgija že ima vozovnico za Rusijo

Vida pomagal Hrvaški do zmage nad Kosovom

3. september 2017 ob 16:03,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 22:47

Zagreb,Toulouse - MMC RTV SLO

Nogometaši Belgije so si kot prvi iz evropskih kvalifikacij zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji. V 8. krogu so v Pireju ugnali Grke (1:2). Za presenečenje večera je poskrbel Luksemburg, ki se je v Toulousu s Francijo razšel breu golov.

Prvi polčas v Pireju ni pretirano navdušil. Reprezentanci sta prikazali taktični boj na sredini igrišča, pravih priložnosti ni bilo. Še najbolj vroče je bilo v 17. minuti, ko je Konstantinos Stafilidis z izjemnim strelom z razdalje z levico že premagal belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa, a je žogi let v mrežo preprečila vratnica. V 25. minuti je Jan Vertonghen z levico po podaji Mouse Dembeleja še ogrel dlani grškega vratarja Orestisa Karnezisa.

Jan Vertonghen je v 70. minuti z izjemnim strelom s 25 metrov z levo nogo poslal žogo v mrežo. Jose Zeca je izenačil le tri minute pozneje po podaji Georgiosa Tzavellasa z leve strani. Odločilni zadetek je četrt ure pred koncem z glavo dosegel Romelu Lukaku po podaji Thomasa Meunierja v kazenski prostor.

Velik spodrsljaj Francozov

Vse je še odprto v skupini A. Še naprej vodijo Francozi, ki so bili pričakovano bistveno boljši od Luksemburga (posest 74:26 %, streli 31:3, v okvir 8:1), imeli številne priložnosti, dvakrat so tudi zadeli prečko.

Luksemburžani so bili izjemno borbeni in dobro so zapirali luknje. Rezervist Gerson Rodrigues je v 79. minuti zadel desno vratnico.

Nizozemci še upajo

Nizozemski nogometaši so dobili tekmo 8. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 v skupini A. S 3:1 so premagali Bolgare. Gostitelji v oranžnem so povedli v 7. minuti, ko je po podaji Dannyja Blinda z leve strani iz neposredne bližine zadel Davy Proepper. Vodstvo je v nadaljevanju podvojil zimzeleni Arjen Robben, ki je v 67. minuti po vnovični Blindovi podaji z leve strani hladnokrvno zadel za 2:0, a rajanje nizozemskih navijačev ni trajalo dolgo, saj so Bolgari dve minuti pozneje zaostanek prepolovili.

Po predložku s prostega strela se je Georgi Kostadinov zelo narahlo z glavo dotaknil žoge, ki je pristala v mreži za 2:1. Toda zmaga Nizozemcev nikoli ni bila ogrožena, Proepper je poskrbel, da je poln izkupiček točk ostal v Amsterdamu. Quincy Promes je pred vrata s predložkom zaposlil Proepperja, ki je z glavo žogo poslal v malo mrežico in potrdil zmago Nizozemske.

Vida odrešil Hrvate

Nogometaši hrvaške reprezentance so na Maksimiru v Zagrebu vendarle uspeli streti odpor izbrane vrste Kosova. Zmagali so z 1:0, edini zadetek je dosegel Domagoj Vida. Srečanje 7. kroga kvalifikacij v skupini I je bilo v hrvaški prestolnici v soboto prekinjeno zaradi močnega naliva v 20. minuti. Delegat tekme se je odločil, da bodo boj za točke nogometaši nadaljevali v nedeljo popoldne. Hrvati so se dolgo mučili z nasprotnikom, bili so podjetnejši, a žoge nikakor niso uspeli spraviti v mrežo - vse do 74. minute, ko se je med strelce vpisal Vida. Ta je po natančnem predložku Luke Modrića z desne strani iz bližine z glavo premagal nemočnega vratarja Samirja Ujkanija.

Z zmago in novimi tremi točkami so Hrvati spet zavzeli vrh lestvice v skupini I, pred drugouvrščeno Ukrajino imajo dve točki naskoka, še točko več imajo od tretjeuvrščene Islandije.

Kvalifikacije za SP 2018

Skupina I, preložena tekma:

HRVAŠKA - KOSOVO 1:0 (0:0)

Vida 74.

Lestvica: HRVAŠKA 7 5 1 1 12:2 16 UKRAJINA 7 4 2 1 11:5 14 ISLANDIJA 7 4 1 2 9:7 13 TURČIJA 7 3 2 2 11:8 11 FINSKA 7 1 1 5 5:10 4 KOSOVO 7 0 1 6 3:19 1

Skupina A:

NIZOZEMSKA - BOLGARIJA 3:1 (1:0)

Proepper 7., 80., Robben 67.; Kostadinov 69.

BELORUSIJA - ŠVEDSKA 0:4 (0:3)

Forsberg 18., Nyman 24., Berg 37., Granqvist 84./11-m

FRANCIJA - LUKSEMBURG 0:0

Francija: Lloris, Sidibe, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Mbappe (59./Coman), Pogba, Kante, Lemar, Giroud (60./Lacazette), Griezmann (81./Fekir).

Luksemburg: Joubert, Jans, Malget, Philipps, Jänisch, O. Thill, Martins Pereira, Skenderovič, V. Thill (59./Gerson Rodrigues), da Mota Alves (59./Sinani), Turpel (87./Holter).

Sodnik: Aleksandar Stavrev (Makedonija)

Lestvica: FRANCIJA 8 5 2 1 15:5 17 ŠVEDSKA 8 5 1 2 18:7 16 NIZOZEMSKA 8 4 1 3 16:11 13 BOLGARIJA 8 4 0 4 13:17 12 LUKSEMBURG 8 1 2 5 7:17 5 BELORUSIJA 8 1 2 5 4:16 5

Skupina B:

FERSKI OTOKI - ANDORA 1:0 (1:0)

Rolantsson 32.

MADŽARSKA - PORTUGALSKA 0:1 (0:0)

Silva 48.

RK: Priskin 30./Madžarska



LATVIJA - ŠVICA 0:3 (0:1)

Seferović 9., Džemaili 55., Rodriguez 58.

Džemaili (Švica) je zapravil 11-m/32.

Lestvica: ŠVICA 8 8 0 0 18:3 24 PORTUGALSKA 8 7 0 1 28:4 21 MADŽARSKA 8 3 1 4 11:9 10 FERSKI OTOKI 8 2 2 4 4:15 8 ANDORA 8 1 1 6 2:17 4 LATVIJA 8 1 0 7 3:18 3

Skupina H:

ESTONIJA - CIPER 1:0 (0:0)

Kaeit 90.

GRČIJA - BELGIJA 1:2 (0:0)

Zeca 73.; Vertonghen 70., Lukaku 75.

Grčija: Karnezis, Maniatis (85./Bakasetas), Manolas, Sokratis, Tzavellas, Tziolis, Fortounis (89./Vellios), Samaris, Zeca, Donis, Stafylidis (69./Lykogiannis).

Belgija: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Fellaini (89./Dendoncker), Dembele (74./Hazard), Carrasco (79./Chadli), De Bruyne, Lukaku, Mertens.

Sodnik: Szymon Marciniak

GIBRALTAR - BiH 0:4 (0:1)

Džeko 35., 85., Kodro 65., Lulić 83.

Lestvica: BELGIJA 8 7 1 0 35:3 22 BiH 8 4 2 2 19:8 14 GRČIJA 8 3 4 1 12:5 13 CIPER 8 3 1 4 8:12 10 ESTONIJA 8 2 2 4 6:17 8 GIBRALTAR 8 0 0 8 3:37 0

M. L.