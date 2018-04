Rimski vojščaki zadali boleč udarec imperiju Barcelona

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 13 glasov Ocenite to novico! Poudarki Roma slavila s 3:0 in po porazu na prvi tekmi z 1:4 izločila Barcelono

Edin Džeko zabil gol in izsilil 11-m

Odločilni gol v 82. minuti zabil Manolas

11. april 2018 ob 10:01,

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 10:27

Rim - MMC RTV SLO

Po enem največjih presenečenj v Ligi prvakov je Rim slavil dolgo v jutro. Medtem ko se je predsednik Rome v središču mesta vrgel v fontano, je Barcelona v stanju šoka.

Le največji optimisti so po porazu Rome na prvi četrtfinalni tekmi v Barceloni (1:4) upali na čudež. In ta se je zgodil. Roma je slavila s 3:0 in postala šele tretja ekipa v zgodovini Lige prvakov, ki ji je na povratni tekmi uspelo ujeti tri ali več golov zaostanka. Prvi je bil Deportivo proti Milanu v sezoni 2003/04, druga Barcelona, ki je lani izločila Paris SG.

Popolna nemoč Kataloncev

Stadion Olimpico je po zadnjem sodnikovem žvižgu doživel eksplozijo čustev. Ob hvalnici Grazie Roma, ki je enoglasno odmevala s tribun kultnega stadiona, so se rimski nogometaši kopali v solzah sreče, še vedno nedojemajoč, kaj jim je uspelo. Zmaga je bila čista kot solza. Sinovi volkulje so odigrali eno najboljših tekem v zgodovini kluba. Veliki Barceloni so dovolili le dva strela v okvir vrat in 52 podaj v napadalni tretjini igrišča. Tudi posest žoge je bila na strani Rome.

Roma na Olimpicu še ni prejela gola

Rimljani v tej sezoni Lige prvakov na svojem stadionu še niso prejeli gola. Na poti do tega dosežka so premagali Chelsea s 3:0, remizirali z madridskim Atleticom (0:0) in zdaj še nadigrali Barcelono. Eden izmed junakov je bil Edin Džeko, strelec gola v Barceloni in uvodnega v Rimu, kjer je priigral tudi enajstmetrovko, iz katere je Daniele de Rossi povišal na 2:0.

Džeko: Vrhunec šele prihaja

"To je bilo najboljše, kar se mi je zgodilo, toda vrhunec šele prihaja. Dokazali smo, da lahko igramo proti komur koli. Dali smo tri gole, lahko bi jih še več. Še nikoli nisem videl tako slabe Barcelone. Od prve minute naprej smo jih pritiskali. Nihče ni verjel v nas. Vesel sem, ker bom lahko spremljal žreb in bo tam tudi kroglica, v kateri bo listek z napisom Roma," je povedal reprezentant Bosne in Hercegovine.

Leta 1984 v finalu z Liverpoolom

Roma se je v polfinale najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja uvrstila spet po sezoni 1983/84. Takrat je igrala v finalu, kjer jo je v Rimu po enajstmetrovkah premagal Liverpool. Ob tem so tudi Rimljani poudarili gostujočo nemoč Kataloncev, ki so na zadnjih petih gostovanjih v izločilnih bojih Lige prvakov zabili le en gol.

"Smešnica", "Zgodovinski debakel", "Padec imperija"

Španski mediji so si enotni: Barcelona je zasluženo tretjič zapored izpadla v četrtfinalu Lige prvakov. "Zgodovinski debakel", "Nova smešnica" in "Padec Barceloninega imperija" so le nekateri naslovi v španskih časopisih po enem izmed najbolj bolečih porazov v klubski zgodovini. Barcelona je prvič v 15 primerih zapravila prednost treh golov s prve tekme. Puščice so seveda usmerjene proti trenerju Ernestu Valverdeju, ki ne beži od odgovornosti.

Valverde: Kriv sem, bili smo nemočni

"Grozen večer. Nič nismo mogli proti njihovem presingu. Tudi ko so dali prvi gol, nismo mogli razviti svoje igre. Pritiskali so na nas od prve do zadnje minute. Morali smo igrati z dolgimi podajami, kar ni naša značilnost. Odlično so nas pokrivali. Ko so nas pritiskali, smo jih skušali kaznovati z dolgimi žogami, a neuspešno. Žal mi je navijačev. Opravičujem se jim," je povedal Valverde. Čeprav je na zelenici delovalo drugače, je strateg Barcelone povedal, da niso prišli branit rezultata. "Poskušali smo igrati, kot da je 0:0, ne pa 4:1," je dejal Valverde. Krivdo za izpad je prevzel na svoje rame: "Kriv sem. Trener je vedno odgovoren za taktiko, menjave ... za vse. Z enako postavitvijo smo prejšnji teden zabili štiri gole." Predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu je bil kratek: "Nismo si zaslužili polfinala."

Medtem ko se je predsednik Rome, 60-letni James Pallotta, na Piazzi del Popolo hrbtno vrgel v fontano, so Barcelonini nogometaši potrti zapuščai večno mesto. V sezoni z osvojenim prvenstvom (in verjetno tudi španskim pokalom) bo ostal velik, neizbrisen madež.

VIDEO Zadetki s tekme Manchester City – Liverpool

Klopp: Mislil sem, da gre za šalo

Presenečen je bil tudi trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki je v drugem torkovem polfinalu izločil Manchester City. "Ko sem hodil po stopnicah, mi je nekdo povedal za Romo. Mislil sem, da gre za šalo. Izgubili so Salaha in se uvrstili v polfinale. Kapo dol. Pred tekmami bi bil zame normalen finale Manchester City - Barcelona, zdaj sta oba izločena," je povedal Klopp.

Liverpool je prva ekipa, ki je prizadejala Guardiolinemu moštvu tri poraze v eni sezoni. "Cityju simo zabili pet golov, prejeli le enega. Take številke po navadi niso mogoče. Fantje so našli rešitev v drugem delu," je povedal Klopp.

Guardiola: Gol je bil veljaven, piskati bi moral tudi 11-m

Guardiola je čestital Liverpoolu in obžaloval sodniške odločitve v prvem delu. "V prvem delu smo naredili absolutno vse. Hitro smo si zadali ustvarjati priložnosti, zlahka krotili njihove protinapade. V drugem polčasu je bilo drugače. Gol Saneja ne bi smel biti razveljavljen, saj se je žoge zadnji dotaknil Milner. Bila je enajstmetrovka po prekršku Robertsona nad Sterlingom," je povedal Guardiola, ki je bil po koncu prvega dela izključen, ker je nekaj zabrusil sodniku. "Rekel sem mu, da je naredil napako. Nisem bil žaljiv. Rekel sem mu, da ni dosodil enajstmetrovke in da je bil gol veljaven," je povedal Guardiola.

R. K.