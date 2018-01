Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Paulinho in Lionel Messi se veselita zmage po velikem preobratu. Foto: Reuters Napadalec Juan Miguel Jimenez Lopez - Juanmi je povzročal veliko težav obrambi Barcelone predvsem v prvem polčasu. Foto: Reuters Luis Suarez je bil najkboljši igralec tekme na Anoeti. V letošnji sezoni je dosegel že 13 zadetkov v Primeri division, štiri več je zabil vodilni strelec lige Messi. Foto: Reuters Sorodne novice Nov spodrsljaj Reala – Villarreal prvič z Bernabeua s 3 točkami Dodaj v

Velika vrnitev Barcelone za konec črne serije na Anoeti

Real zaostaja že 19 točk

14. januar 2018 ob 23:04

San Sebastian - MMC RTV SLO

Barcelona tudi po polovici sezone španskega prvenstva ostaja neporažena. Real Sociedad je vodil že z 2:0, v drugem polčasu pa popustil in izgubil z 2:4. To je prva zmaga Barce na Anoeti po maju 2007.

V španskem kraljevem pokalu so Katalonci januarja lani zmagali na tem stadionu, v prvenstvu pa je neugodna tradicija trajala več kot deset let. Tudi izjemno uspešna trenerja Pep Guardiola in Luis Enrique, ki sta v vitrino prispevala trojno krono, nista uspela zmagati na tem stadionu. Ernesto Valverde je uspel in prednost pred drugouvrščenim Atleticom je devet točk, madridski Real pa zdaj zaostaja neverjetnih 19 točk.

Real Sociedad je odlično zadel. V 11. minuti je Xabi Prieto poslal natančen predložek v kazenski prostor, Willian Jose pa je žogo z glavo od prečke poslal v mrežo. Katalonci niso našli prave igre in v 34. minuti so se znašli v velikih težavah. Sergio Canales je zaposlil Juanmija, ki je prišel do strela, žoga pa se je od Sergija Roberta odbila v mrežo. Paulinho je z bližine ujel priključek šest minut pred odmorom.

Izjemna igra Barce v drugem polčasu

V 50. minuti je Luis Suarez po podaji Lionela Messija velemojstrsko lobal vratarja Geronima Rullija. Izgledalo je že, da bo šla žoga mimo vrat, a jo je Urugvajec zavrtinčil in končala je v mali mrežici. Pravi evrogol za izenačenje na 2:2. Rulli je v 71. minuti zelo slabo izbil žogo izpred svojih vrat, Thomas Vermaelen jo je z glavo podaljšal naravnost v kazenski prostor gostiteljev, pritekel je Luis Suarez in z desno nogo zadel za vodstvo Barcelone. Končni izid je postavil Messi s prostega strela pet minut pred koncem. Argentinski virtuoz je z levo nogo s 25 metrov zavrtinčil žogo prek živega zidu, Rulli je obstal na golovi črti in se ni niti premaknil.

19. krog:

LEVANTE - CELTA VIGO 0:1 (0:1)

Sisto 37.



ALAVES - SEVILLA 1:0 (0:0)

Manu Garcia 52.

RK: Duarte 83./Alaves



ESPANYOL - ATHLETIC BILBAO 1:1 (1:1)

Moreno 29.; Inaki Williams 35.



REAL SOCIEDAD - BARCELONA 2:4 (2:1)

Willian Jose 11., Juanmi 34.; Paulinho 39., L. Suarez 50., 71., Messi 85.

Real Sociedad: Rulli, Odriozola, D. Llorente, Raul Navas, Rodrigues, Xabi Prieto (79./Januzaj), Illarramendi, Zurutuza (56./Zubeldia), Canales, Willian Jose, Juanmi (60./Oyarzabal).

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Vermaelen, Jordi Alba, Paulinho (65./Dembele), Rakitić, Busquets, Andre Gomes (80./Digne), Messi, L. Suarez (90./Denis Suarez).

Sodnik: Jose Luis Gonzalez Gonzalez

Odigrano v petek in soboto:

GETAFE - MALAGA 1:0 (0:0)

Cala 73.

GIRONA - LAS PALMAS 6:0 (1:0)

Stuani 25./11-m, Olunga 57., 70., 79., Borja Garcia 64., Portu 74.



REAL MADRID - VILLARREAL 0:1 (0:0)

Fornals 87.



EIBAR - ATLETICO MADRID 0:1 (0:1)

Gameiro 27.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



DEPORTIVO - VALENCIA 1:2 (0:1)

Andone 88.; Guedes 37., Rodrigo 64.

Ponedeljek ob 21.00:

BETIS - LEGANES

Lestvica: BARCELONA 19 16 3 0 52:9 51 ATLETICO MADRID 19 12 6 1 28:8 42 VALENCIA 19 12 4 3 40:19 40 REAL MADRID 18 9 5 4 32:17 32 VILLARREAL 19 9 4 6 26:21 31 SEVILLA 19 9 2 8 23:28 29 EIBAR 19 8 3 8 24:31 27 GETAFE 19 7 5 7 23:18 26 GIRONA 19 7 5 7 28:28 26 CELTA VIGO 19 7 4 8 33:27 25 ATHLETIC BILBAO 19 6 7 6 21:20 25 LEGANES 17 7 3 7 13:14 24 REAL BETIS 18 7 3 8 30:34 24 ESPANYOL 19 6 6 7 16:22 24 REAL SOCIEDAD 19 6 5 8 33:34 23 LEVANTE 19 3 9 7 15:26 18 ALAVES 19 6 0 13 14:27 18 DEPORTIVO 19 4 4 11 21:37 16 MALAGA 19 3 2 14 13:33 11 LAS PALMAS 19 3 2 14 14:46 11

A. G.