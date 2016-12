Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Slavko Jerič se je skozi leto 2016 sprehodil s pomočjo številk. Foto: MMC RTV SLO

"Preštevanje" leta 2016: Peter Prevc poskrbel za vseh 30 najbolj gledanih dogodkov

Intervju z mojstrom številk Slavkom Jeričem

26. december 2016 ob 19:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob koncu leta se radi spomnimo vseh odmevnih dogodkov, tako dobrih kot slabih. Ali ste vedeli na primer, da je zadnji polet Petra Prevca v Planici videlo več kot 730 tisoč ljudi, kar je največ v zgodovini telivizije?

"Ko je bil Peter v zraku, so bili gledalci prikovani pred televizijske zaslone, saj je poskrbel za vseh 30 najbolj gledanih dogodkov na naši televiziji v letu 2016," je za TV Slovenija navedel Slavko Jerič, MMC-jev novinar in mojster številk, s pomočjo katerih se je sprehodil skozi leto 2016.

Med drugim je med dogodke leta uvrstil ameriške volitve, pri katerih je najbolj odmevna zgodba gotovo dejstvo, da je velika večina strokovnjakov, ki se ukvarjajo s številkami, napačno napovedala zmago Hillary Clinton. Niso pa se popolnoma zmotili, saj je v absolutnem štetju glasov Hillary prejela kar tri milijone glasov več, a vseeno izgubila volitve. To se je zgodilo petič v ameriški zgodovini, je pojasnil Jerič.

"Letošnji julij je bil tako najbolj vroč mesec v zgodovini planeta, se pravi odkar obstajajo uradni podatki. To je od leta 1880. Leta sicer še ni konec, a skoraj zagotovo bo letošnje leto tudi najbolj vroče v celoti, saj je že toplejše od najbolj vročega do zdaj. To pa je lansko," pa je Jerič opozoril na nezadržno naraščajoče številke temperature po svetu.

Z Jeričem se je pogovarjal novinar TV Slovenija Dejan Ladika, celoten pogovor pa si poglejte v videu spodaj.

VIDEO Skozi leto 2016 s pomočjo številk

G. K.