Foto: Londonska policija incident pri parlamentu obravnava kot terorizem

Poškodovana dva pešca

14. avgust 2018 ob 10:59,

zadnji poseg: 14. avgust 2018 ob 12:01

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Moškega, ki se je z avtomobilom zaletel v varnostno ogrado pred britanskim parlamentom v središču Londona, je policija prijela zaradi suma terorizma. Dva pešca so odpeljali v bolnišnico.

Iz Scotland Yarda so potrdili, da se je pred parlamentom avtomobil zaletel v ogrado. "Moškega voznika avtomobila so policisti pridržali na mestu. Policisti ostajajo na terenu," so še dodali.

Dva pešca sta bila poškodovana, a nista v smrtni nevarnosti.

Policija je moškega aretirala, v širši okolici pa zaprla dostop. Aretirali so ga zaradi suma terorističnega dejanja. Moškega, ki je v poznih 20 letih, so odpeljali na policijsko postajo na jugu Londona. "V avtomobilu je bil sam. V vozilu nismo našli nobenega orožja," je sporočila londonska policija. Očividci trdijo, da se je voznik v pešce zaletel namenoma.

Britanska premierka Theresa May je poslala dobre želje poškodovanima in se zahvalila reševalcem za hiter odziv. Britanski poslanci imajo sicer trenutno počitnice, tudi Mayeva je na oddihu zunaj države.

Policisti so moškega aretirali

Zaradi incidenta, ki se je pripetil ob 7.37 po krajevnem času, je policija zaprla širše območje okoli britanskega parlamenta, na prizorišče pa so pohiteli oboroženi policisti, reševalci in gasilci. Med drugim je zaprta tudi podzemna postaja Westminister.

Na posnetkih, ki so zakrožili po družbenih medijih, so policisti obkolili avtomobil, moškega vklenili v lisice in odvedli s prizorišča.

Mediji poročajo, da je na prizorišču več deset policijskih avtomobilov.

Zaradi varnosti je britanski parlament že dlje obdan z varnostnimi ogradami iz jekla in betona. Namestili so jih po marcu lani, ko je napadalec z vozilom na Westministrskem mostu namenoma zapeljal v množico ljudi in zabodel policista pred britanskim parlamentom.

