Video: Kjer ena noč stane nekaj letnih povprečnih slovenskih plač

28. julij 2018 ob 07:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Revija Elite Traveler, ki predpostavlja, da ima njen povprečni bralec vsaj 37 milijonov dolarjev premoženja, je sestavila seznam desetih najdražjih hotelskih sob na svetu – no, razkošnejših in prostornejših hotelskih apartmajev, ki kar kipijo od dizajnerskih kosov opreme in razvajanja.

Povprečni bralec tega članka si bo vse razkošje, ki je na voljo v spodaj navedenih hotelih, zagotovo lahko ogledal le prek slikovnega in videogradiva, saj prenočitev v številnih, tudi nekoliko cenejših hotelskih sobah stane za običajni žep preveč. Lahko pa se udobno zleknete v svojem naslanjaču ali ležalniku kje na obali in si ogledate, kaj je na voljo tistim z najdebelejšimi denarnicami. Bi zamenjali z njimi?

1. Royal Penthouse Suite, Hotel President Wilson (Ženeva, Švica) – 68.000 evrov na noč

Najdražji hotelski apartma oziroma suita na svetu je trenutno soba z imenom Royal Penthouse Suite, ki čaka na petične goste v znanem hotelu President Wilson Hotel v svetovljanskem švicarskem mestu Ženeva. Ena prenočitev v tem kraljestvu v malem stane neverjetnih 68.000 evrov. Hotelski apartma se razteza čez celotno osmo nadstropje hotela in ponuja kar 12 spalnic, neprebojna stekla in bogato zbirko knjig redkih izdaj. Okna so ogromna, saj segajo od tal do stropa, in ponujajo izjemen pogled na Ženevsko jezero in najvišjo evropsko goro Mont Blanc. Gostom so na voljo tudi 12 kopalnic, dve ogromni jedilnici, telovadnica in osebni natakar.

2. Terrace Suite, hotel The Mark (New York, ZDA) – 64.000 evrov na noč

Hotelski apartma Terrace Suite je tako poseben, da ga hotel The Mark, ki se ponaša z izjemno lego ob Centralnem parku v New Yorku, na svoji spletni strani sploh ne oglašuje. A brez dvoma obstaja – za premožne v resnici, za navadne smrtnike le na fotografijah. Apartma se razteza na dveh nadstropjih oziroma na več kot 1.114 kvadratnih metrih površine, del katere je tudi 230 kvadratnih metrov velika terasa, ki ponuja pogled prav na park. Vso opremo je izbral francoski notranji oblikovalec Jacques Grange, tudi za jedilnico za 24 ljudi, ki jo za povrh krasi velik klavir, in šest kopalnic. Cena za eno prenočitev v tem apartmaju je 64.000 evrov, kar pomeni, da gre za najdražjo in obenem največjo hotelsko sobo v celotni Severni Ameriki.

3. Penthouse Suite, Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez (Cannes, Francija) – 45.400 evrov na noč

Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez je najdražji hotel v že tako dragem francoskem letoviškem mestu Cannes ob Azurni obali in že prenočevanje v tem hotelu je dogodivščina zase. Tisti, ki si lahko privošči, da na lastni koži občuti vse razkošje največje sobe v hotelu, Penthouse Suite, pa bo verjetno o tem pripovedoval še vnukom. Apartma meri okroglih 300 kvadratnih metrov, kar je v primerjavi z zgornjima dvema apartmajema malo. Ima "le" štiri spalnice, ob tem pa še lično opremljeno dnevno sobo, jedilnico in marmornato kopalnico. Leži v sedmem nadstropju hotela Martinez, srečneži pa lahko dajo možgane na off tudi na kar 270 kvadratnih metrov veliki terasi, ki ponuja slikovit pogled na morje in znamenito ulico Boulevard de la Croisette. V ceno 45.400 evrov na noč je vštet tudi osebni natakar. Tu so med filmskim festivalom v Cannesu med drugim že prenočevali filmski zvezdniki Eva Longoria, Bruce Willis in Robert Pattinson.

4. Penthouse, Faena Hotel (Miami, ZDA) – 42.600 evrov na noč

Miami je že tako sinonim za poležavanje na vročem floridskem soncu, če ima gost možnost še prenočevati v takšnem razkošju, pa še toliko bolje zanj. Sodoben hotelski apartma Penthouse v čudovitem hotelu Faena se razteza na zgornjih dveh nadstropjih. Ima kar pet spalnic, vsaka ima stilsko opremljeno teraso, ki kar kliče po opazovanju sončnih vzhodov in zahodov in uživanju ob valovanju morja. Opremo hotela sta po filmu Veliki Gatsby navdihnila filmski režiser Baz Luhrmann in njegova žena, oblikovalka Catherine Martin.

5. Hilltop Villa, Laucala Island (Fidži) – 38.000 evrov na noč

Če niste pripravljeni, vas lahko račun ob odjavi iz nastanitve Hilltop Villa v letovišču Laucala Island Resort na tihomorskem otoku Fidži pusti brez besed, saj je za prenočevanje treba odšteti več kot 38.000 evrov. Za prenočevanje v tej vili, katere lastnik je milijarder Red Bulla Dietrick Mateschitz – Mateschitz ima v lasti kar ves otok Laucala –, se je treba prijaviti mesece vnaprej. Vila leži na vrhu griča, poraščenega z bujnim rastjem. Ponuja sobe za šest ljudi, zato se oglašuje kot "letovišče znotraj letovišča". Velik del leta v njej preživi kar Mateschitz sam. Celotna vila ima kar 11.000 kvadratnih metrov površine in ponuja panoramske poglede na morje pod njo, gostom pa so na voljo zasebna kuharska ekipa, voznik, varuška in zasebna pristajalna steza.

6. Grand Riad, Hotel Manosur (Marakeš, Maroko) – 37.100 evrov na noč

Petzvezdični hotel Mansour v maroški prestolnici Marakeš se zadnja leta uvršča na vse sezname najrazkošnejših hotelov na svetu, velja tudi za najboljši hotel na afriški celini. "Nepredstavljivo razkošje" je besedna zveza, ki najpogosteje opisuje to namestitev. Hotel, ki ga je odprl sam kralj Mohamed VI., ima le tri nadstropja, a v njih se blešči od bogastva – z zlatom okrašene stene, na tleh oniks, marmornate kopalnice in skrb za vsak detajl. Za največje razvajence pa hotel ponuja hotelski apartma Grand Riad – za dostop do spletne strani apartmaja je treba vpisati geslo, zato vse, kar ponuja, ni znano. A cena, 37.100 evrov na noč, dokazuje, da ima vse in še več, kar človek potrebuje za udobno bivanje.

7. Penthouse Suite, Hotel Cala Di Volpe (Sardinija, Italija) – 35.100 evrov na noč

Sardinija, italijanski otok v Sredozemskem morju, se rada pohvali, da ima "najbolj modro morje na svetu". Ena njenih najbolj znanih obal je Smaragdna obala (Costa Smeralda) na severu otoka. Ob njej leži letovišče za bogate in slavne, kraj Porto Cervo, ki se ponaša z več vrhunskimi hoteli. A naziv najboljšega hotela na obali nedvomno pripada hotelu Cala Di Volpe, ki se ponaša tudi z razkošnim apartmajem, imenovanim Penthouse Suite, za prenočitev v katerem je treba plačati več kot 35.000 evrov. Gost za ta denar dobi okusno opremljen apartma s tremi spalnicami in dolgim balkonom, s katerega se odpira pogled na slikovito obalo. V apartmaju so tudi solarij, fitnes in zasebni bazen z veliko teraso iz terakote.

8. Royal Suite, The Plaza (New York, ZDA) – 34.100 evrov na noč

Hotelski apartma Royal Suite v znamenitem newyorškem hotelu Plaza je ena najdražjih hotelskih sob v ZDA, saj je za prenočitev treba odšteti več kot 34.000 evrov. V njej gostje lahko uživajo v treh spalnicah in dostopu do zasebnega dvigala, velika okna pa ponujajo nepozaben pogled na najbolj znano ulico v mestu, Peto avenijo. Poleg tega so v apartmaju velik klavir, jedilnica z 12 stoli, knjižnica, velika postelja in telovadnica. Razkošje se skriva tudi v kopalnici, saj je oprema ozaljšana z dodatki iz 24-karatnega zlata, tla pa so ogrevana. Na vsako kaprico ali željo gosta 24 ur na dan čaka natakar z belimi rokavicami.

9. Princess Grace Suite, Hotel De Paris (Monte Carlo, Monako) – 31.500 evrov na noč

Čudovit hotelski apartma princese Grace v Monte Carlu so odprli pred nekaj meseci, da bi se tako "z ženskim pohištvom in biseri poklonili njenemu spominu". Hotel De Paris, v katerem je razkošni apartma, je gostil tudi poročno zabavo monaškega princa Rainierja in princese Grace (nekdanje ameriške igralke Grace Kelly) aprila leta 1956. Hotel je apartma opremil v tesni povezavi z monaško knežjo družino, ki mu je poklonila več predmetov priljubljene Grace, tako da gostje lahko na vsakem koraku začutijo njeno navzočnost. Apartma se razteza čez dve nadstropji in je velik 910 kvadratnih metrov. Ves čas je obsijan s soncem, v njem pa so dve spalnici, pisarna, dve sprejemnici, dnevna soba, jedilnica, kuhinja in razkošna kopalnica. Obrok si je mogoče privoščiti tudi na zunanji terasi, gostje pa se lahko razvajajo v džakuziju, savnah in bazenu. Tudi cena je "kraljevska" – 31.500 evrov na noč.

10. Suite 5000, Mandarin Oriental (New York, ZDA) – 30.700 evrov na noč

Hotelski apartma Suite 5000 v petzvezdičnem hotelu Mandarin Oriental v New Yorku je tako skrivnosten in pridržan za izbrance, da ga na spletni strani hotela sploh ni mogoče najti. Bohoti se v 50. nadstropju tega hotela na Manhattnu in gostom ponuja tudi obsežno zbirko filmov in glasbe. Stene so okrašene z umetniškimi portreti, prostori pa s kipi, ki jih gost lahko kupi kar s pritiskom na gumb na tabličnem računalniku. Apartma je velik 306 kvadratnih metrov, v njem so tri spalnice, dnevna soba in jedilnica za deset ljudi, v kateri je glavna značilnost impozantna steklena instalacija podjetja Swarowski.

