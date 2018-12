"Za eno noč": Ljubljana začenja serijo kulinaričnih pop-up dogodkov

Mojmir Štiftar z organskimi vini Keltis

10. december 2018 ob 18:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljani bo potekal prvi v nizu urbanih kulinarično-glasbenih pop-up dogodkov, ki se bo zgodil vsakič na drugi lokaciji, z drugim kuharskim mojstrom, drugim vinarjem in drugim didžejem.

Po Ljubljani se "One Night Stand" ("Za eno noč") seli v Zagreb, od tam v Bratislavo, sledita London in Tel Aviv. Organizatorji bodo sproti dodajali mesta in mešali preostale sestavine (kuharje, didžeje, vinarje).

Vse skupaj se začenja 16. decembra v ljubljanski Kuchi, kjer bo med 14. in 22. uro krožnike ustvarjal Mojmir Štiftar, mladi kuharski mojster iz restavracije Evergreen na Smledniku.

Štiftar je bil prejšnji mesec v premierno izdajo kulinaričnega vodiča Gault-Millau za Slovenijo razglašen za najobetavnejšega mladega kuharskega talenta.



Za vina bo poskrbela ekološka vinska klet Keltis z Bizeljskega, za glasbeno podlago pa Felver (Stereotip) in Fedja (Intosomething).

In meni? Štiftar bo postregel pet krožnikov:

- pašteta telečjega jezika z mariniranimi rezinami mahimahija (delfinke) in redkvico

- tatar kozic v kumari z jurčki in slanino

- kmečka pojedina (kuhana potrebušina pujska, sladoled kislega zelja, krompirjeva pokovka)

- kunčji hrbet s pehtranom, polenovko in jabolkom

- sladki zajtrk s penino

K. S.