Turisti v Brugesu ogorčeni - popust le za stalne stranke

Prepovedana je le diskriminacija na podlagi rase in vere

28. junij 2017 ob 08:45

Bruges - MMC RTV SLO

V turistično obleganem belgijskem mestu Bruges se turisti pritožujejo, ker morajo za znameniti ocvrt krompirček plačati več kot domačini. Župan jim odgovarja, da gre za povsem zakonito prakso.

Bruges ima zaradi očarljivih kanalov, srednjeveških stavb in tlakovanih ulic tudi vzdevek severne Benetke. V mesto se dnevno zgrinjajo množice turistov, služi pa tudi kot odlična kulisa za snemanje filmov. Vsi obiskovalci si obvezno privoščijo tudi lokalno kulinarično specialiteto - ocvrt krompirček oziroma frieten, kot mu rečejo flamski prebivalci mesta. V mestu deluje celo prvi in edini muzej ocvrtega krompirčka na svetu.

Turisti pa so poskrbeli za razburjenje, potem ko so ugotovili, da jim več lokalov ponuja znameniti krompirček za višjo ceno kot domačinom, kar pomeni, da morajo plačati več kot sedem evrov za porcijo, piše Guardian. O tem so obvestili tudi belgijski urad za varstvo potrošnikov, ki pa je zavrnil pritožbe tujcev in dejal, da gre za povsem zakonito prakso.

Ne dražje za turiste, ampak ceneje za domačine

Gostinci v Brugesu so pojasnili, da pri višjih cenah ne gre za kakšen nenapisan davek na turiste, pač pa za popust za domačine, ki pogosto kupujejo "najboljši ocvrti krompirček na svetu", kot ga reklamirajo v mestu. In Belgijci resnično pojedo veliko te hrane, še cel več kot Američani, saj vsak Belgijec letno zaužije povprečno 75 kilogramov ocvrtega krompirčka, kar je za tretjino več kot Američani.

"Da, deset-odstotni popust je zapisan tudi na računu. Komu ga damo? Našim stalnim strankam. Ne želimo si množičnega turizma, ampak osebni odnos z našimi gosti," je dejal Gauthier Gevaert, lastnik lokala Brugsch Friesthuys in dodal: "Nikogar ne bom prosil, naj mi pokaže potni list, saj takoj slišim, od kod kdo prihaja. Če govori domače narečje, dobi popust. Na blagajni imamo tako dve tipki s ceno - običajno in tisto za domačine. Če pride k meni neznanec, ki je v Bruges prišel le za nekaj ur ali potuje po Evropi, popusta ne bo dobil. Ni lojalnosti, ni popusta," je jasen Gevaert.

"Majhne pozornosti domačinom prav pridejo"

Tudi župan Brugesa, Renaat Landuyt, se je vključil v zaplet. Podprl je gostince in dodal, da se mu zdi lepa poteza, da je krompirček za domačine cenejši kot za obiskovalce. "Vsako leto naše mesto obišče šest milijonov turistov, zato je Bruges precej drago mesto. Majhne pozornosti domačinom prav pridejo," je dejal. Iz urada za varstvo potrošnikov so mu pritrdili: "Dokler potrošnik ve vnaprej, kakšna so pravila in dokler ne gre za diskriminacijo na podlagi rase ali veroizpovedi, je vse na najlepšem redu," končuje Guardian.

A. P. J.